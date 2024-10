Първи официални данни: Пропутинската "Грузинска мечта" печели, има обаче противоречива информация (ВИДЕО)

Управляващата пропутинска партия "Грузинска мечта" обяви победа на парламентарните избори в Грузия в събота.

На този фон опозиционните проевропейски партии също обявиха победа и наличие на мнозинство в новия състав на парламента на бившата съветска република. От резултатите ще стане ясно дали Грузия ще се придвижи към Запада, или ще се отклони назад към Русия. Очакванията са общият резултат на опозицията да ѝ донесе мнозинство в парламента.

При преброени 68,7% гласове, грузинската ЦИК обяви, че управляващата пропутинска партия "Грузинска мечта" взема 52,9%. Вече има прогнози, че тя ще вземе около 90 депутатски места в 150-местния парламент - това би значело пълно мнозинство, отново:

❗️Pro-Russian Georgian Dream party says it could win about 90 of the 150 seats in the country's parliament. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Избирателната активност, по данни на избирателната комисия на Грузия, е почти 59%. Противорeчащи си данни от три екзитпол проучвания, които се цитират и в беларуския опозиционен информационен канал NEXTA, обаче рисуват различна картина.

Formula TV: Pro-Russian Georgian Dream will not be able to gain a mono-majority in parliament.



According to an exit poll commissioned by Formula and conducted by Edison Research, the ruling party will win only 67 seats in parliament. pic.twitter.com/dtARlT9hAJ — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Рязко различаващи се прогнозни резултати от вота - според едно от проучванията управляващата партия печели, а два други сондажи показват, че опозицията ще получи мнозинство.

Проучване на подкрепящата "Грузинска мечта" телевизия "Имеди" показва, че управляващата партия печели 56%. Но екзитполовете на проопозиционните телевизии "Формула" и "Мтавари Архи" показаха значителни успехи за прозападните опозиционни партии, които според тях ще могат заедно да формират мнозинство в 150-местния парламент. "Мтхаври Архи" казва, че "Грузинска мечта" е първа, но само с 42%, а "Формула" дава още по-нисък резултат за сега управляващите - малко под 41%, което значи около 67 депутатски места.

Опозиционните сили в Грузия вече почнаха да се радват, че "Грузинска мечта" не минава 50% подкрепа и няма да има пълно мнозинство:

The offices of Georgia's opposition parties celebrated the results of independent exit polls that claimed the pro-European opposition won 56% of the vote. pic.twitter.com/QVcKtlHogC — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Снимка: Getty images

Бидзина Иванишвили, милиардерът и лидер на управляващата партия, обаче обяви победа. "Това е рядък случай в света, в който една и съща партия постига такъв успех в такава трудна ситуация - това е добър показател за таланта на грузинския народ", заяви Иванишвили броени минути след затварянето на избирателните секции. "Уверявам ви, че страната ни ще постигне голям успех през следващите четири години“, каза още Иванишвили.

Опозицията също обяви победа и заяви, че е на път да спечели мнозинство. Очаква се скоро да бъдат обявени първите резултати, посочва Ройтерс. Пълните резултати трябва да бъдат обявени до няколко часа.

"Европейска Грузия печели с 52% въпреки опитите да се фалшифицират изборите и без гласовете от диаспората", написа грузинският президент Саломе Зурабишвили в социалната мрежа "X".

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024

Четирите основни опозиционни блока в Грузия са сериозно разделени и не е ясно дали те ще могат да работят заедно, ако лишат "Грузинска мечта" от мнозинство, отбелязва Ройтерс - макар че такива заявки има.

На този фон - изборите в Грузия преминаха с много сигнали за нарушения и видеокадри от сбивания в различни секции. Масово сигналите са за натиск от страна на кадри на "Грузинска мечта" по места и откровени опити за фалшификация. В предизборната кампания основно мото на партията беше как благодарение на нея в Грузия не било война като в Украйна: Още: Бой и фалшиви бюлетини: Решителните избори в Грузия са като от екшън филм (ВИДЕО)

🇬🇪 There are many disturbances reported in Georgia surrounding the elections. The Georgian opposition party "National Movement" reported an attack on its headquarters, blaming supporters of the ruling pro-Russian party, "Georgian Dream." pic.twitter.com/gAcgQyaZ08 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2024

An 18 year girl (election observer) attacked by govt affiliated criminals.



This is true face of Russian assholes in my government! They need to go. pic.twitter.com/N281Ng7PBR — General George Fella 🇬🇪🇺🇦 (@jezko_fella) October 26, 2024

Кой е Иванишвили?

Проруската формация "Грузинска мечта", чийто създател е бившият грузински премиер и милиардер Бидзина Иванишвили, е на власт от 2012 г., като през последните две години наложи редица антизападни мерки и открити нападки, приемане на репресивни закони от проруски тип и отправяше послания за закриване на опозиционните партии. На този фон с все по-авторитарните си действия управляващите си спечелиха санкции от доскорошните западни съюзници.

Президентът на Грузия Саломе Зурабишвили - някогашен съюзник на управляващата партия, превърнала се в яростен критик - и независими местни наблюдатели на изборите твърдят, че "Грузинската мечта" е участвала в масово купуване на гласове и други форми на изборна злоупотреба в навечерието на гласуването: Най-голямата ни грешка – хората видяха, че на Запад е по-добре: Грузинският Путин (ВИДЕО и СНИМКИ)