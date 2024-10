Пътнически влак дерайлира в Норвегия, има загинали (СНИМКИ)

Пътнически влак, в който са пътували между 50 и 70 души, дерайлира в Северна Норвегия, предадоха световните агенции като се позоваха на съобщения на полицията.

Загинал е най-малко един човек, съобщи норвежката телевизия Те Ве 2 като цитира изявление на полицията. Има и ранени, но точен брой засега не е съобщен.

🇳🇴 A passenger train running along Norway's northern coast derailed earlier today, killing one and injuring at least four. A rock slide is believed to have caused the derailment. Authorities are still working on site.https://t.co/OQIyPiRfvI | @docinkc pic.twitter.com/dor8HVKYGv