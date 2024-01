Свалените руски ракети "Кинжал": Призив за конкретни доставки от Залужни (ВИДЕО)

Залужни добави в отделна публикация, че Украйна има нужда от повече системи Patriot, защото няма причина да се смята, че Путинова Русия ще спре дотук.

В западни медии вече има коментари, че заради нередовната и намаляваща западна помощ, не е далеч времето, когато Украйна ще трябва да решава кои ракети и дронове да сваля и какво да опазва със своята ПВО, защото няма да има достатъчно боеприпаси.

"За всеки, който вярва на слуховете, че Русия е искрено заинтересована от мирни преговори, рекордният брой дронове, изстреляни през последните 24 часа срещу Украйна, показва истинското намерение на Москва. Атаките са още по-цинични, като се има предвид, че засилването на интензивността им съвпада с новогодишните празници". Това написа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Twitter:

