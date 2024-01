Много свалени "Кинжал" и "Калибър": Русия пак засипа Украйна с ракети (ВИДЕО)

По думите на Попко, тази сутрин е станало следното: В рамките на 6 часа непрекъснато е имало състояние на въздушна тревога. Първо са изстреляни поне дузина дронове-камикадзе "Шахед" по Киев (общо по цели в Украйна тази сутрин бяха тройно повече): Поредна голяма руска атака с дронове срещу Украйна (ВИДЕО), после в действие са влезли стратегически бомбардировачи Ту-95МС - те са изстреляли на вълни 60 крилатии ракети Х-101/Х555/Х-55. Финалът на атаката е бил с 10 самолета МиГ-31К, които са изстреляли ракети "Кинжал".

Според сводката на украинския генщаб, освен това са изстреляни 3 ракети "Калибър", 12 балистични ракети "Искандер-М/С-300/С-400".

Резултатите от работата на украинското ПВО - свалени са:

Няма данни обаче да е свалена дори една ракета "Искандер", С-300 и С-400 от 12 изстреляни.

"Рашистите се опитват да унищожат столицата ни, да убият възможно най-много цивилни. Но дори и такива мощни удари няма да им донесат резултат. Въпреки цялата болка от жертвите и разрушенията, ние оставаме смели и силни", добавя Попко в съобщението си.

Wounded people are being taken out of the damaged residential buildings by rescuers in Kyiv. One person died on her way to the hospital. pic.twitter.com/Pq2avu5ryH