"Ракетна атака": Русия унищожила близо 40 дрона, изстреляни от Украйна (ВИДЕО)

Петнайсет безпилотни летателни апарата са свалени над Курска област, девет над Липецка, по четири над Воронежка и Брянска и по два над Орловска и Белгородска, посочи ведомството в публикация в социалната мрежа "Телеграм".

Появиха се видеа от Липецк - отломки от дронове са паднали върху покрива на жилищна сграда в частния сектор, твърди губернаторът Игор Артамонов. Няма пострадали.

Голям пожар е възникнал през нощта в Нижни Новгород. Според местните медии той се е разгорял на депо за отпадъци. Очевидци съобщават за експлозии.

От Министерството на извънредните ситуации съобщиха, че площта му е стигнала 1000 кв. м. Няма загинали или ранени, гласи инфромацията на властите.

