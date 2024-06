Ранени деца след руска ракетна атака срещу Днипро (СНИМКИ)

Най-малко седем цивилни, сред които едномесечно бебе и 17-годишно момче, са ранени при нападението, гласи информацията на местните власти.

Според губернатора системите за противовъздушна отбрана успешно са прехванали и свалили две ракети над града. Става въпрос за крилати ракети „Искандер-К“, изстреляни от територията на окупирания Крим, съобщават украинските военновъздушни сили.

Отломките обаче са нанесли щети на гражданската инфраструктура. Засегнати са над 10 автомобила, ударът е изпочупил и прозорците на няколко къщи. На мястото на инцидента са били изпратени аварийни екипи.

Руските сили са атакували град Никопол в областта с дронове "камикадзе", каза Лисак. Там не се съобщава за жертви.

През нощта на 4 юни в редица региони, включително Днепропетровска, Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област на Украйна, бяха активирани предупреждения за въздушно нападение. Военновъздушните сили на страната предупредиха за заплаха от ракетно нападение. През последните месеци Русия засили атаките си срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Два дрона са били унищожени в Черниговска област, добавиха още от ВВС на Украйна. Общо са били изстреляни 4 "Шахеда" - другите два са паднали сами, като така и не са достигнали целите си.

Overnight, Russia attacked with two Iskander-K cruise missile which were both shot down. In addition, four Shahed drones were launched of which two were shot down. Two others ceased to exist individually and didn’t reach its target. pic.twitter.com/Fyob05A6ut