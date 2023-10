Расте броят на изчезналите след фаталния руски обстрел по украинското село Хроза

Преди това се знаеше, че са изчезнали четирима души, включително две деца.

В Хроза продължава разпознаването на телата на загиналите. До сутринта на 9 октомври са идентифицирани 49 тела, пише "Украйна сейчас".

Общо 52 души, включително две деца, са загинали при нападението на окупаторите срещу кафенето и магазина в селото.

Преди дни Русия демонстрира поредна доза пренебрежение към моралните норми, след като първо порази с ракети украинското село и уби най-малко 52 души, а после заяви, че не обстрелва цивилни обекти.

"Повтаряме, че не нанасяме удари по цивилни обекти. Ударите се нанасят по военна инфраструктура, военнослужещи и представители на военното ръководство" - така коментира случилото се говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 6 октомври, ден след атаката.

Преди това обаче украинското правителство и местните власти в Харков заявиха, че нападението е било целенасочено и че в близост няма военни обекти.

