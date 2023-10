Цинизъм: "Не обстрелваме цивилни", твърди Кремъл след удара с над 50 жертви (ВИДЕО)

Още: След руското зверство в Хроза: Призиви към Шолц да даде ракети "Таурус" на Украйна

"Повтаряме, че не нанасяме удари по цивилни обекти. Ударите се нанасят по военна инфраструктура, военнослужещи и представители на военното ръководство" - така коментира случилото се говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 6 октомври, ден след атаката.

Още вчера обаче украинското правителство и местните власти в Харков заявиха, че нападението е било целенасочено и че в близост няма военни обекти.

Kremlin spokesman Peskov reacted to the brutal attack on the village of Hroza, Kharkiv region yesterday.



"We repeat that we do not strike at civilian objects. Strikes are made on military infrastructure, military personnel and representatives of the military leadership." pic.twitter.com/txNQ3TdktX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2023

Ударът в Хроза

Данните за жертвите и ранените в Хроза, Харковска област, постоянно се актуализират, но е ясно, че поне 52 души са сред жертвите, включително 6-годишно момиче. Има и пострадали, в това число деца.

As of now, 49 people have died.



Terrorism, no other words can describe these deeds. pic.twitter.com/QKrDD70WS2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2023

Зверството на Русия бе извършено в ранния следобед на 5 октомври, четвъртък. Ударът е бил по магазин и кафене в селото - в момент, когато там са се събрали множество цивилни. В кафенето е имало панихида за местен жител.

Президентът Володимир Зеленски нарече случилото се "напълно умишлен терористичен акт", а международната общност осъди руското ракетно нападение.

