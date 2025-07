Расте броят на жертвите на наводненията в Северна Румъния (ВИДЕО)

Три са вече жертвите на наводненията в Северна Румъния, причинени от поройните дъждове. Става дума за мъж на 66 години и две жени - на 83 и 89 години, съобщиха от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА. Няколко населени места в окръга са напълно изолирани. Водният потоп разруши мостове, блокира национални пътища и повали дървета. Множество щети са нанесени и на реколтата и автомобилите на местните хора.

Заради усложнената ситуация министърът на околната среда Диана Бузояну свика Министерския комитет за извънредни ситуации (CMSU), за да координира мерките за реагиране. „Интервенциите на властите в засегнатите от наводненията райони трябва да са насочени предимно към спасяване на човешки живот, осигуряване на достъп до изолирани зони и ограничаване на последиците от наводненията върху населението и инфраструктурата“, написа тя на официалния си профил във Фейсбук.

🚨 This evening in Suceava County, Romania, torrential rain triggered flash floods, hitting hard in Broșteni, Holdița, Găinești, and Doroteia, with severe flooding and storm damage reported across the region. pic.twitter.com/RSnaNztzNY