Украйна с мощна атака срещу окупираните територии, дронове удрят цели в Луганск и Донецк (ВИДЕО)

Украйна организира масиран удар с безпилотни самолети по окупираните територии. Според данни от руски телеграм-канали, епицентър на атаката е Донецк, като част от града е без електричество. Както разказаха читателите на ASTRA, имало е мащабен удар по хотел „Донбас Палас“.

Читатели съобщават за експлозии и в други части на окупирания Донецк, като пожарът може да се види отдалеч.

Според други съобщения, обект на атака е станала и железопътната гара в града. Украинските сили все по-често се фокусират върху нарушаването на руската железопътна логистика, и тази нощ изглежда не е изключение.

A massive drone attack is reportedly underway on occupied Donetsk, with early reports suggesting the railway station may be among the targets. Ukrainian forces have increasingly focused on disrupting Russian railway logistics, and tonight appears to be no exception. pic.twitter.com/A3LTkWS1yr

Според руски мониторингови канали, атаки има и Макеевка, като тези удари са част от по-широко нападение. Постъпват съобщения за активност на безпилотни летателни апарати в Каменск, Ростов и цялата окупирана Луганска област. Съобщава се, че летят много безпилотни апарати. Има съобщения за множество прекъсвания на електрозахранването.

According to Russian monitoring channels, the attacks in occupied Donetsk/Makiivka are part of a broader attack. Incoming reports of UAV activity in Kamensk, Rostov and the whole of occupied Luhansk region. Lots of UAVs are reportedly flying. There are lots of power outages… pic.twitter.com/ubatVjFtdT