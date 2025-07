Зеленски: Тръмп е прав - Русия прави всичко, за да провали усилията за мир (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерното си видеообръщение, че мирът е възможен само ако се действа твърдо и решително и добави, че "санкциите са ключов елемент от това“. Думите на Зеленски бяха по повод на дадения от президента на САЩ Доналд Тръмп нов краен срок на Русия за прекратяване на войната.

"Днес президентът Тръмп направи изключително важно изявление. И той е прав - Русия прави всичко, за да наруши усилията за мир и да удължи тази война. Всяка вечер има удари, постоянни руски опити да се навреди на Украйна", каза Зеленски.

"Русия се съобразява със санкциите, отчита тези загуби. Мирът е възможен чрез сила. Украйна, както винаги, е готова да работи възможно най-продуктивно с Америка, да работи с президента Тръмп, за да приключи тази война с достойнство и с траен мир", подчерта украинският лидер. Той благодари и на целия външнополитически екип на Украйна, който работи за изграждането на пълноценни отношения със САЩ.

"Днес подписах закон, който укрепва Службата за сигурност на Украйна, като й дава по-големи възможности да изпълнява бойни задачи, да елиминира окупатора и да провежда специални операции за защита на Украйна. Броят на персонала се увеличава, особено за Специалния оперативен център „А“ на Службата за сигурност на Украйна. Те са сред най-ефективните ни войници", каза Зеленски.

"Подписах и закона, който обсъдихме с семействата на украинците, държани в руски плен, и със самите ни войници, които бяха освободени и се завърнаха у дома. Законът възстановява справедливостта. Той решава финансовия въпрос, като гарантира, че войниците, които са били взети в плен, получават същите финансови гаранции като всички други защитници на Украйна", категоричен бе той.

Същевременно Зеленски похвали "изричната решителност" от страна на Тръмп в публикация в социалната мрежа "Екс". "Ясна позиция и изрична решителност от президента на САЩ Доналд Тръмп. Точно навреме, когато много неща могат да се променят чрез сила за истински мир", написа Зеленски. "Благодаря на президента Тръмп, че се фокусира върху спасяването на човешки живот и спирането на тази ужасна война", добави украинският лидер.

Clear stance and expressed determination by @POTUS – right on time, when a lot can change through strength for real peace. I thank President Trump for his focus on saving lives and stopping this horrible war.



