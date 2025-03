Разговорът между Тръмп и Путин приключи. Какво следва?

Телефонният разговор днес, 18 март, между Доналд Тръмп и Владимир Путин, който първоначално е бил насрочен за 15:00 ч. българско време, се е забавил с един час. Началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино съобщи, че той е започнал в 16:00 ч. и "минава добре". Преди това руският диктатор разговаря с бизнес лидери в Москва по време на конгреса на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия и наблюдатели се питаха ще има ли умишлено закъсняване от страна на Путин за разговора като възможност за пореден път да демонстрира власт.

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.