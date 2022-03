Разказ от Харков: Мамо, не искам да умра млад в неделя (ВИДЕО)

Борис Шустерман е украински режисьор, който с цялото си семейство живее на едно от най-опасните места в Украйна - разрушения от войната Харков. С него ни свърза Алла Георгиева - карикатурист от “Прас-Прес”. От съображения за сигурност Шустерман не разкри къде точно се намира, за да гарантира безопасността на семейството си.

Специално за Actulano.com той засне емоционален видео разказ в малкото безопасни минути в Харков, където дори въздухът мирише на война.

Какво е да чуеш от малкия си внук думите не искам да умра млад в неделя? Как украйнците успяват да се организират в доброволни групи и да си помагат, за да преминат заедно през ужасите на войната? Как функционират болниците без ток? Ще воюват ли украинците до последния човек за свободата си? Ще прости ли Украйна? И защо украинският народ никога няма да се озлоби?

🇺🇦 Energodar, home of Europes biggest nuclear plant. People take to the streets to stop the Russian and Belarusian occupiers. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/hsBgr5CJen — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 2, 2022

My God. People go on streets and try to stop tanks #Ukraine #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/U4je6JPZKY

Actualno.com припомня, че по-рано днес в Украйна правеха живи вериги и барикади, за да спрат руснаците да превземат най-голямата АЕЦ в Европа.

Две от видеата показват голямо множество, излязло на път до град Енергодар. Според кадрите изглежда хората се готвят да правят живи вериги, за да не позволят на руски военни да преминат. Има дори кадри от дрон, от които се вижда, че буквално се правят барикади.