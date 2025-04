Размахва морков "мир" пред носа на Тръмп: Номерата на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл упорито се опитва да обърне изцяло в своя полза преговорния процес за Украйна с различни похвати. Такова е заключението на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) предвид купищата новини и данни, които излязоха и на 22 април, но които по същество не предоставят нещо коренно различно във формирането на цялостната картина относно намеренията на руския диктатор Владимир Путин.

На първо място – по линията на източници, които не искат да говорят публично и са анонимни, за да могат изобщо да говорят. Financial Times публикува материал, че според три такива източника Путин бил готов да има спиране на огъня и запазване на сегашната фронтова линия, без да продължи да иска да получи изцяло Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. В замяна обаче Украйна не трябвало да се мъчи да си върне това, което руската армия де факто е окупирала досега. Анонимността на източниците противоречи на всичко казвано досега публично от руска страна, включително от Путин – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са вписани в руската конституция, украинските войници да се изтеглят изцяло от тях – Още: Съдбата на окупираните украински земи: Твърди изявления и гръмки слухове

И още – опозиционното издание The Moscow Times пак публикува материал, според който петима представители на руската власт, които са част и от три големи руски държавни компании, се мъчат да предлагат на Вашингтон идеи за съвместни руско-американски икономически инициативи, с които да отвличат вниманието на Доналд Тръмп. Един от източниците на The Moscow Times директно казва, че с тези идеи Тръмп трябва да бъде подлъгван колкото се може повече (размахваме му моркова пред носа), че съвсем скоро Кремъл ще е готов на минимум примирие в Украйна, а през това време армията на Путин да продължава да работи за постигане на истинските му цели. Пример е интервю в руския бизнес ежедневник "Комерсант" на Николай Патрушев, който беше главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация – как Русия и САЩ могат съвместно да работят за решаване на проблемите за икономическата експлоатация на Арктика. Патрушев обаче основно говори за стратегията за налагане на морско господство. И всичко това се прави с идеята Тръмп да бъде изкушен с развитие на бизнес възможности преди да има договорено и урегулирано спиране на огъня, смята ISW.

Пореден пример за публично говорене, с име, за истинските намерения на Кремъл и че той изглежда не се отказва от тях, даде Владимир Салдо, бивш кмет на Херсон и настоящ назначен от руснаците управител на окупираната част на Херсонска област. "Всяко потенциално бъдещо руско споразумение за замразяване на фронта, което не включва пълен контрол на Русия върху Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област, не изключва бъдеща руска агресия за постигане на по-широките териториални цели на Кремъл, особено ако споразумението предвижда мораториум върху това Украйна да получава западна военна помощ", посочват анализаторите на ISW и пак казват, че сегашната фронтова линия не позволява на Украйна да осигури защита в стратегическа дълбочина от бъдеща руска агресия, защото има руски позиции в артилерийски обхват що се отнася до градовете Харков (20 километра) и Запорожие (25 километра). ISW напомня и как напоследък руската армия пак започна да хвърля напред повече танкове и БТР-и, явно в опит да успее да завземе колкото може повече украинска земя преди да бъде затворен прозорецът за дипломатическо размотаване с Тръмп. Кремъл продължава да използва и тактиката да делегитимира Володимир Зеленски като законен представител на Украйна в преговорите и то при положение, че Зеленски неколкократно вече обяви различни варианти за примирие, най-вече пълно спиране на огъня и то безусловно – Още: Русия де факто си поиска част от още една украинска област

Украинският пример

Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски напомни на американския президент Доналд Тръмп какво е открито партньорство. Отново темата е оръжие – по-точно, толкова необходимите на Украйна ПВО системи (противовъздушна отбрана) Patriot ("Пейтриът"). Зеленски загатна с конкретен пример какво иска – Тръмп и САЩ дават Patriot, в замяна получават право да работят ексклузивно с даден украински партньор. Например – ако ПВО система Patriot защити предприятието "Мотор Сич" в град Запорожие, тогава е ясно, че САЩ моментално ще могат да работят ексклузивно с него. "Това е партньорство", уточни Зеленски ("Мотор Сич" беше многократно обстрелван от руснаците от началото на пълномащабната война):

И още – Зеленски заяви, че е дал разпореждане на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) да информира Китай, че китайски граждани работят в руски предприятия за производство на дронове. "Възможно е Русия да е откраднала технология за дронове от Пекин, данните ни сочат, че китайски граждани работят в руски заводи с китайски технологии", добави той.

Думите на Зеленски идват на фона на данни, че Руската федерация набира севернокорейци да работят в руската икономика, защото има глад за работна ръка. Примери има в цитирания по-горе дневен обзор на ISW – в складове на най-големия руски онлайн търговец Wildberries са наети севернокорейки. ISW обръща внимание и на публикации на руски ултранационалисти как севернокорейците са по-добър избор от централноазиатските държави, щом има нужда от мигранти като работна ръка, защото севернокорейците не идвали за постоянно, а само по договор за определено време. Официалните руски данни сочат, че през 2024 година в Русия са влезли 13 221 севернокорейски граждани.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има известно намаляване на интензивността на боевете в Украйна – с 21 руски пехотни атаки по-малко на дневна база през денонощието на 22 април. Общо бойните сблъсъци са били 144 съгласно официалните украински данни. Руската армия е хвърлила цели 242 управляеми авиационни бомби (КАБ) на 22 април, но това всъщност е с 11 по-малко на дневна база. 36 от бомбите са хвърлени на руска територия, в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в размер на над 6000 снаряда т.е. с около 200 повече на дневна база. Руснаците са използвали 2800 FPV дрона-камикадзе т.е. също с около 200 повече на дневна база, сочат основните данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много са руските пехотни атаки в Покровското направление – 53 отбити там по украински данни. Още 17 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление, където руската армия продължава да се мъчи безуспешно да изравни целия фронт на южната дъга на Покровск. 22 руски пехотни атаки са отбити в Курска област. В Лиманското направление е имало 14 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 13.

Специално за Новопавловското направление, украинският военен телеграм канал "Офицер+" коментира, че руската армия се мъчи да стъпи на границата с Днепропетровска област и атакува все повече района Котляровка – Преображенка, както и района Удачно – Успеновка. Пробив няма, казва каналът, а колегата му Станислав Бунятов, оператор на военни дронове с позивна „Осман“, твърди, че за 1 ден руснаците са изгубили 20 бронирани машини и 200 войници (убити и ранени). Той хвали и украинските войници, които се бият във Вовчанск, Харковското направление, като предупреждава, че там руснаците са успели да стигнат до нови, по-добри позиции, откъм село Тихо, изток-североизток от Вовчанск, отвъд река Вовча. Има украински данни, че по време на т.нар. Великденско примирие е извършена ротация на руски части в този сектор на фронта, дошли са и допълнително оръжие и боеприпаси.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита руски напредък в Торецк, както и в Лиманското направление, но не и като конкретни изцяло превзети нови позиции под формата на населени места. Руското военно министерство обаче казва, че е превзето село Суха Балка в това направление, без да има допълнително потвърждение с геолокализирани видеокадри засега, но има геолокализирано видео, подсказващо руски напредък при сметището на мините на град Торецк. И "Рибар", и колегите им от "Два майора" се хвалят как в Курска област бил освободен Горналският манастир – считана за важна позиция на висок терен.

Как изглежда превзетият преди година и 9 месеца от руснаците град Бахмут – показно - Още: Тръмп с обновен план за Украйна - допуска гаранции за сигурност и отделна мироопазваща мисия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 134 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 67 дрона, още 47 са приземени с електронно заглушаване, сочи сводката на украинските ВВС. Това значи, че цели 20 дрона са пробили украинската противовъздушна отбрана - Още: Одеса е в пламъци след руска атака, Украйна удари тежко военна база (ВИДЕО)