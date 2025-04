Димящи купища руски танкове и БТР-и на скрап: Резултатът от три масирани атаки (ВИДЕО)

Руската армия е опитала мащабна операция с бронирана техника на западния фронт в Запорожка област (Ореховското направление), която обаче е била спряна. За това съобщава украинското оперативно командване "Юг". Атаката е била с най-малко 320 войници, 43 единици бронирана техника (танкове, бронетранспортьори) и около дузина бъгита.

Щурмът е бил в раона на селата Пятихатки, Степово, Лобково, Малая Токмачка и Мало Щербаки. Боят е продължил над 2,5 часа, но руснаците не са пробили, твърди командване "Юг".

Yesterday, Russian forces launched a large-scale assault in southern Ukraine near Pyatykhatky, Stepove, Lobkove, Mala Tokmachka & Mali Shcherbaky with ~320 troops, ~40 armored vehicles, 3 tanks & 10 buggies.



Ukrainian defenders, warned by aerial recon, hit them with drones &… pic.twitter.com/f4lE89FcjN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2025

Стратегически поглед

Преди около месец, украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец коментира, че в това направление не може да се говори за стратегическа руска офанзива, а поне засега за опити да се подобрят позиции. Той конкретно посочи, че руснаците искат да превземат линията Камянско-Щербаки, която обаче е добре укрепена - Още: Не се връщайте: Губернаторът на Белгород развенча внушенията, че всичко е наред (ВИДЕО)

Преди десетина дни Машовец заяви, че руската армия още не е преминала отвъд пътя Камянско – Орехов при линията Степаново – Щербаки. Руската атака сега показва точно такъв опит: Тhe Telegraph: Тръмп най-вероятно ще подели Украйна с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно, на границата между Запорожка, Донецка и Днепропетровска област е имало още една по-голяма руска атака с бронирана техника. Там руската армия опитва да завземе всичко между Велика Новоселка и южната дъга на Покровск (от юг на север), но Украйна поддържа съпротива в няколко точки, една от най-важните от които е село Константинопол. Видеокадри от тази руска атака показват същото, каквото се вижда в Ореховското направление:

Footage from the 71st Jaeger Brigade, repelling a mass Russian mechanized attack. Possibly the Velyka Novosilka axis as this brigade is active there. Lately, Russia has (re)started using large mechanized columns again. pic.twitter.com/DJRYbIpCqv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2025

Подобна картина има и в Покровското направление - руска атака, при която по украински данни убити и ранени са 240 руски войници, а руските загуби в техника са 96 мотора, 21 бронирани превозни средства и 2 артилерийски системи:

Today, the 14th Brigade of the National Guard of Ukraine "Red Kalyna" repelled a massive assault in the Pokrovsk direction, with over 240 Russians reportedly killed or wounded. Losses include ~96 motorcycles, ~21 armored vehicles, 2 cars, and 2 artillery systems. Another example… pic.twitter.com/0QwWbc5lua — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2025