Разпознати са колаборационистите, които се срещнаха с Путин в Мариупол (ВИДЕО)

За това пише в своя канал в Telegram съветникът на кмета на града Петро Андрюшченко.

Източник: принтскрийн/Telegram/Андрющенко Time

Въпросните мариуполци казват на Путин във видеото, че са получили апартаменти в новопостроен от руснаците жилищен блок и че се радват да го видят след като са го гледали толкова пъти по телевизора, а той им отговаря: "Трябва да започнем да се опознаваме по-отблизо".

Любопитен обаче е един детайл, за който съобщават редица украински издания - докато един от мариуполците говори, се чува женски глас отдалеч, че всичко това е фалшификация. В пълното видео, което се разпространява от ТАСС, този момент е изрязан, но друга контролирана от Кремъл медия, РИА Новости, е пропуснала да се избави от неудобния отрязък, се съобщава в Twitter.

Иначе цялото видео е заснето на подбрано място и по тъмно, за да не се видят чудовищните разрушения в града. ОЩЕ: Киев: Както подобава на крадец, Путин посети Мариупол под прикритието на нощта

Анатолий Несмиян, известен руски политически анализатор, също пише в телеграм канала си за репликата на неизвестната жена във видеото "Всичко е лъжа, всичко е за показ!" като добавя: "Ако самоличността на лицето, което стои пред подбраната масовка, е съмнителна, то тогава какво значение има кой е бил доведен при този човек за видеосесията", намеквайки и за съмненията дали всъщност действително Путин е бил в Мариупол или негов двойник.

The truth during Putins visit was hidden. In the background, during the conversation at 0:17, someone managed to shout "this is all false. It's all for show!"



TASS cut this moment from their video. RIA Novosti forgot to get rid of it.



Putin is unwanted. pic.twitter.com/xUnecQbs2R