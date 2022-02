Реакции в Туитър: Лиз Тръс и Лавров – воден пистолет срещу хиперзвукова ракета

В социалните мрежи днес активно се коментира визитата на британския външен министър Лиз Тръс в Москва, където тя проведе среща с външния министър на Русия Сергей Лавров.

Много от коментаторите видяха опит от нейна страна да копира Маргарет Тачър, която бе на посещение в руската столица през 1987 г. Други обърнаха внимание на това колко неподготвена се е оказала Тръс за тази сериозна среща, а някои дори отбелязват, че тя е отделила сякаш повече внимание на снимките си на фона на Червения площад и други руски забележителности отколкото на дискусията с руския й колега.

Припомняме, че основните теми на дискусията по-рано днес бяха кризата в Украйна и исканията на Москва за гаранции за сигурност. След разговорите Сергей Лавров отбеляза, че е останал разочарован от напредъка на диалога, сравнявайки го с разговора „между ням и глух“. От своя страна Лиз Тръс му отговори, че ясно е заявила позицията на Великобритания относно ситуацията в Украйна. „Със сигурност не бях няма в нашия разговор, ясно изразих позицията на Обединеното кралство по ситуацията. Правим всичко възможно, за да предотвратим руските действия в Украйна“, бяха думите на Тръс на пресконференцията, която се предаваше в youtube канала на агенция ТАСС.

Ето и част от коментарите за срещата в Twitter:

„Обединеното кралство изпраща международния модел Лиз Тръс в Москва за нова фотосесия. Това е равносилно на воден пистолет срещу хиперзвукова ракета.“

#r4today U.K. send international model Liz Truss to Moscow for another photoshoot. The equivalent of taking a potato gun, to a hypersonic missile fight. #JohnsonOut17 pic.twitter.com/dYN5KZzTgN Сравнение с Маргарет Тачър: — H Ward (@wardharry1) February 10, 2022

Според друг потребител Лиз Тръс е късметлийка, защото колкото и „безполезна, нелепа или некомпетентна“ да е, тя никога не може да бъде смятана за най-лошия външен министър на Обединеното кралство като към коментара красноречиво е сложена снимка на Борис Джонсън.

Liz Truss is very lucky in that no matter how useless, ludicrous or incompetent she may be, she can never be considered the UK’s worst Foreign Secretary. Fact.👇🏻#JohnsonOut17 #FreeNazanin pic.twitter.com/ZNrBlwV206 — Brexit Buster (@BrexitBuster) February 10, 2022

Rubbish Thatcher impressionist Liz Truss. pic.twitter.com/oH0bf146F9 — 🕷️ Amra Watson (@AmraWatson) February 10, 2022

"Защо тази дама въобще пристигна в Москва? За да разходи шапката си ли? На нито един въпрос не можеше и не искаше да отговори. Споразуменията от Минск не беше прочела. Държеше се в класическия колониален британски стил – лондонски чиновник, пристигнал в колонията да поучава туземците", предават и думите на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов.

Russian TV's Vladimir Solovyov on Liz Truss's Moscow visit: "Why did she even come?... She can't and doesn't want to answer a single question... She's behaving herself in the classic British colonial style. The bureaucrat has come to the colony to lecture the natives." pic.twitter.com/JXi5dhW2tE — Francis Scarr (@francska1) February 10, 2022

На това меме Лиз Тръс уж се заканва: "Ако нахлуете в Украйна, ще спрем олигарсите да перат мръсните си пари през Лондон." На което Лавров отговаря: „Тогава консервативната партия ще трябва да намери други източници на доход.“

Foreign Secretary Liz Truss talks tough to Sergey Lavrov. pic.twitter.com/39GDUjTCQK — Tom Scott (@Tom___Scott) February 10, 2022

На друго място се появи кратко видео от срещата, придружено с ироничен коментар за уменията на Тръс като дипломат и преговарящ: