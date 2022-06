Реакцията на милиардера Ричард Брансън на снимка на украинска абитуриентка (СНИМКА)

"Каква снимка. Разтърсваща и затрогваща, показваща невероятния украински дух пред лицето на несгодите“, написа Брансън, коментирайки кадър на младо момиче, облечено в абитуриентската си рокля и снимано пред сринатата от руснаците гимназия, в която е учило.

Снимката е публикувана от лелята на момичето Анна Епишева, която е написала към нея: "Племенницата ми тази година трябваше да завърши гимназия. Тя и нейните приятелки си купиха рокли и с нетърпение очакваха този ден. Но после дойдоха руснаците. Училището й беше разрушено. Днес тя се върна към онова, което е останало от него и нейните планове."

What a photo. Striking and poignant, showing the incredible Ukrainian spirit in the face of adversity. https://t.co/GQvPmupg44