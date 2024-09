Режимът на Путин плаши младите руснаци да не се бунтуват със специално ВИДЕО

"Точно теб ще набележат. Точно теб ще подлъжат. Точно теб ще намерят". Това са трите послания на информационна кампания в Русия с цел да бъдат обезкуражени всички, които мислят да нанасят щети и да правят саботажи срещу режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Кампанията е под формата на видеоклип, който е явно насочен към младите руснаци. Най-важното послание обаче е - ако не слушаш, 10 години затвор. Поне. И предупреждение: "Не прави грешка, която не можеш да поправиш".

Sabotage operations within Russian territory seem to have them so rattled that they’ve resorted to releasing public service announcements, threatening teenagers with 10-year prison sentences. pic.twitter.com/JMaeTVB0EG