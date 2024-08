Рекорд във войната по брой руски атаки на фронта, ситуацията за ВСУ при Покровск е критична (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нов абсолютен рекорд от началото на войната в Украйна беше поставен през последните 24 часа на фронта, що се отнася до броя на руските сухопътни атаки. Генералният щаб на украинската армия отчита в сутрешната си сводка от 29 август цели 195 бойни сблъсъка, което е с 11 повече от денонощието на 27 август.

Над една трета от руските нападения са в най-горещата точка на фронта още от есента на 2023 г. насам - Покровското направление. Там е имало 66 сражения, отбити от украинците, твърди генщабът. Повече от половината атаки са били осъществени при Гродовка и Новогродовка (югоизточно от Покровск).

Анализатор: Много лошо положение за ВСУ в Покровското направление

Именно от този сектор на фронта руският диктатор Владимир Путин и военното командване на Русия не смее да изтегля военни, за да ги прати да защитават Курска област, както преди дни заяви украинският главнокомандващ ген. Олександър Сирски: Сирски: Русия е прехвърлила 30 000 военни от Украйна в Курск, владеем 100 селища там.

Украинската мониторингова група DeepState оценява ситуацията в Покровското направление като критична, тъй като руснаците напредват бързо и вече са усложнили логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като са поели огневия контрол върху един от основните маршрути. Съоснователят на DeepState и анализатор Роман Погорели каза в ефира на "Киев24": „Тази ситуация (в Покровското направление) трябва да бъде стабилизирана много бързо, защото врагът напредва с огромни темпове. Почти всеки ден отбелязваме на картата загубата на населени места. Врагът вече е превзел последната ключова височина в района преди Покровск. Врагът превзе Новогродовка за 3-4 дни, а това е населен район, който беше възможно да го задържим доста дълго време. Противникът вече се опитва да влезе в Селидово, а това е още един голям и доста мощен населен район, откъдето е възможно да се удържат руснаците. В частност, той разполага с депо за отпадъци, две мини и изобщо - с промишлен град“, отбеляза Погорели, цитиран от УНИАН.

Анализаторът добави, че задържането на руснаците е много трудно. „Самите бойци полагат максимални усилия, правят всичко възможно, за да унищожат врага. За съжаление, там те са много“, каза той и добави, че Руската федерация е съсредоточила много пехота в направлението. „Врагът използва елитни части. Те разполагат с добро оборудване. Разполагат с устройства за нощно виждане, имат модерни огнестрелни оръжия и оборудване, което носят. Те имат доста балансирана тактика на напредване, консолидиране. Затова да се каже, че изпращат чисто „месо“ - не, не е така, защото много сериозно са се заели с въпроса за превземане на населени места в района на Покровск и съответно - за по-нататъшно напредване“, описа силите и тактиката на руснаците Погорели.

По негова информация - там има и редовни моторизирани пехотни бригади, както и съвсем различен спектър от сили, включително специални части. „Те постепенно пробиват и днес са се приближили много близо до Мирноград, изкачват се към Покровск, към Селидово, което играе много важна роля в логистиката. Затова ситуацията е критична". Покровск и Мирноград са много важни стратегически градове, защото са логистични маршрути. "Всички, които отиват в Донбас, първо минават през Павлоград в Днепропетровска област по магистралата, която отива към Покровск, а след това към Мирноград, към Константиновка“, каза анализаторът. Експертът подчерта, че този логистичен маршрут вече е загубен, защото пътят от Мирноград, Покровск до Константиновка е затворен и вече е частично под контрола на руския огън. „Не може да се каже, че те ще блокират напълно логистиката, защото там има и други маршрути. Но това е усложнение“, допълни той.

Погорели отбеляза също, че Селидово е град, през който преминава логистиката към Курахово - това е бил основният логистичен маршрут там.

Войната в Украйна - останалите сектори от фронта

На второ място по интензивност на боевете е Кураховското направление с 30 руски нападения, включително при Константиновка, Карловка и Георгиевка. Купянското направление е на трето място с 23 атаки, а на четвърто – Торецкото направление с 21 нападения. Там руснаците са активни в районите на Северно, Дружба, Торецк, Ню Йорк, а най-вече край Нелиповка - по южния фланг на Торецк, отчита генщабът на Украйна.

Анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке пише, че украинската армия не успявала да задържи руснаците край Торецк. „Сега тя трябва да обстрелва окупираните високи жилищни сгради в града“, казва той и прилага видео.

За Покровското направление той отбелязва, че нямало никаква реална защита на украинците в района и че вече руснаците стигнали центъра на Селидово - град с 23 000 жители население.

"Руските въоръжени сили разшириха зоната за контрол в Торецк, а също така изтласкаха противника от някои позиции в района на Новая мина. На юг, според някои информации, руските въоръжени сили са започнали щурм на Нелеповка", пише руският Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. По посока към Покровск руснаците "освободили" по-голямата част от Гродовка. По непотвърдени данни - предните отряди на руските въоръжени сили настъпват към Украинск и Лисовка, твърди "Рибар".

В Лиманското направление е имало 14 спрени атаки на руснаците за изминалото денонощие, в Краматорското – 11. В Харковското направление руските сили остават все така неактивни, понеже най-вече оттам бяха изтеглени части за защита на Курска област.

Какво се случва в Курска област на Русия?

Няколко руски военни блогъри обявиха на 28 август, че темпото на украинските атаки в Курска област се е забавило и че украинските сили сега се опитват да се окопаят и да задържат избраните райони, които наскоро превзеха. Други военни блогъри като Александър Коц твърдят, че руските сили постепенно стабилизирали ситуацията в региона. "Небето е пълно с дронове", казва обаче руският пропагандист.

"Руснаците са задействали резервите, но това не означава, противно на твърденията на някои информатори, че ВСУ не се придвижват напред. Все още има настъпление както на север, така и на изток и запад. Не вярвайте на всичко, което четете", пише в отговор на горепосочената информация следящият изкъсо войната украински профил в X NOELReports.

Публикувани вчера геолокализирани кадри на руски сили, действащи в източната част на Коренево, показват, че украинските сили вероятно наскоро са се изтеглили от района и че руснаците са възстановили някои загубени позиции, отбелязва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Друг прочит виждаме от естонския военен блогър Dmitri, който пише, че в рамките на двучасова операция руските сили се опитали да контраатакуват позициите на украинския 225-и щурмови батальон, като използвали малки, скрити щурмови групи с минимална поддръжка. Батальонът ефективно противодействал на тази тактика, като използвал безпилотни самолети за непрекъснато наблюдение и нанесъл прецизни удари. След като се събрали достатъчно вражески сили, бил координиран артилерийски удар, който се вижда и на кадрите:

In a two-hour operation, Russian forces attempted to counterattack the Ukrainian 225th Assault Battalion's positions using small, stealthy assault groups with minimal vehicle support.



Същото показва и Рьопке - че руснаците опитали контраатака източно от Коренево, но били забелязани и атакувани.

Други руски военни блогъри пишат, че украинските сили са напреднали покрай Ветрено, Кремянско и Шептуховка (всички на изток и североизток от Коренево), в рамките на западната част на Нечаев и източната част на Черкаското Поречие (и двете на североизток от Суджа), както и в полетата на юг от Спално (на югоизток от Суджа). В Z-каналите се говори, че елементи от руската 810-та военноморска пехотна бригада (Тихоокеански флот, Източен военен окръг) са прочистили Спално и че руските сили са си възвърнали контрола над селището.

Още: ЦРУ: Украйна ще задържи за известно време превзетите руски територии

(КАРТА) Руските канали съобщават, че Александровка, североизточно от Коренево, е под украински контрол. Нужно е обаче допълнително потвърждение. Освен това става по-вероятно триъгълникът Ветрено - Жеболовка - Дуровка също да е под контрола на ВСУ, но засега това е само предположение.

Руското министерство на отбраната и други руски източници твърдят, че украинските сили са атакували също така източно от Коренево край Олговка, северно от Суджа край Малая Локня, източно от Суджа край Руска Конопелка и югоизточно от Суджа край Борки. Руският канал "Два майора" твърди, че силите на Путин са отблъснали украински опити за пресичане на международната граница край Журавльовка, Белгородска област (югозападно от град Белгород и северно от Харков).

Междувременно магистрала Е38 Рилск-Курск продължава да е цел на украинските дронове, което беше потвърдено и от руски източници.

Продължават и проблемите на руснаците с понтонните съоръжения по река Сейм, след като украинците разрушиха и трите моста там.

На 28 август говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече, че руски наборници се сражават в Курска област, и нарече тези съобщения „изопачаване на действителността“, въпреки множеството доказателства, включително руски признания, за противното.

Междувременно властите в Курска област са ограничили достъпа до Курчатов, където се намира Курската атомна електроцентрала. Според изпълняващия длъжността губернатор на областта „Въоръжените сили на Украйна не се отказват от опитите да влязат в града“.

„Жителите на града, които имат регистрация, ще могат свободно да влизат в Курчатов. За тези, които нямат разрешение за пребиваване, но работят в града, е възможно да получат пропуски в администрациите на град Курчатов и Курчатовски район. Освен това всички служители на Курската атомна електроцентрала и на строежа на АЕЦ-2 трябва да се обърнат към ръководството на своето предприятие по отношение на пропускателния режим“, пише Смирнов.

Драма с ракетите Storm Shadow

Новини и за оръжията за Украйна - многобройни съобщения от западни медии сочат, че правителството на САЩ забранява на Великобритания да разреши на Киев да използва далекобойни ракети Storm Shadow за нанасяне на удари по военни цели в Русия. Financial Times съобщи на 27 август, че запознат източник е заявил, че използването от Украйна на британски и френски Storm Shadow (френската версия е SCALP) може да изисква достъп до американско разузнаване в райони, където руските сили заглушават GPS сигналите, които ракетите използват за насочване. FT съобщи, че правителството на Обединеното кралство е изпратило искане до САЩ и Франция по-рано през лятото на 2024 г. да се даде разрешение на Украйна да използва оръжия, предоставени от Запада, за нанасяне на удари по военни обекти в Русия. Френският президент Еманюел Макрон заяви през май 2024 г., че на Украйна трябва да се разреши да нанася удари по военни обекти в Руската федерация, от които руските сили атакуват Украйна.

The Telegraph наскоро писа, че правителството на Обединеното кралство подкрепя възможността Украйна да нанася удари по военни обекти в Русия с ракети Storm Shadow, но че ракетите използват и неуточнени, класифицирани американски системи, за чието използване е необходимо разрешение от САЩ. В изтрит вече раздел на оригиналната си статия в интернет изданието посочва, че Лондон не е поискал официално от САЩ да разреши на Украйна да използва Storm Shadow за нанасяне на удари по военни цели в Русия и че източник от Белия дом е заявил, че САЩ са загрижени как използването на ракетите - дори без американско одобрение - може да доведе до ескалация на ситуацията и да въвлече САЩ във войната в Украйна, обобщава ISW.

