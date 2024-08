Нови фронтове в Украйна: Кулминацията настъпва? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия има намерение да извърши сухопътна атака срещу Украйна, използвайки територията на Беларус. Това е позицията на Михайло Притула, полковник от запаса, служил в Службата за безопасност на Украйна (СБУ).

Притула говори пред украинската телевизия "Еспресо" и обясни следното: Има струпване на беларуски сили в района на Гомел, а там инфраструктурата е добре развита и позволява бърза организация. Това беше една от възможните посоки за атака срещу Украйна съгласно картата, която Кирило Буданов (ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна) показа на 21 ноември, 2021 година. Руската федерация подготвя плацдарм, от който да нанесе удар в посока Житомир, Бердичев, Виница и Крижопол. Лукашенко също подсказва, че може да има атака в тази посока, макар че изглежда не управлява процеса – беларуската армия няма да стигне за такава операция.

В момента границата на Украйна с Беларус в Житомирска област е напълно затворена, там има големи полета с мини. Но и в Русия открито, в телевизионен ефир, говорят, че "резервите са готови" и че "е възможно да има скрита мобилизация" - ясно е, че на Кремъл са му нужни още и още войници. Но продължават и сигналите с проблеми с парите в руската армия – пореден ракурс е оплакване как биещите се на руска територия войници получавали мизерно заплащане, сравнено с с това, което е обещано на биещите се в Украйна руснаци: Киев: Беларус струпва войници по общата ни граница

A serviceman of the 30th Governor's Regiment with the call sign "Kupol" (Dome) is furious at the fact that soldiers in home regions of Russia, despite fighting real battles and talking heavy casualties are only getting paid £268 (34,000 RUB) instead of the full £1650+ (200,000… pic.twitter.com/cwjwrt4LO0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 27, 2024

Белгородска област – ще има ли нов фронт?

Вчера, 27 август, редица руски военно-пропагандни канали в Телеграм вдигнаха тревога, че украински части атакуват на ключови места по границата между Харковска и Белгородска област. Информацията какво стана обаче е крайно несигурна – първоначално заговорилите канали замълчаха, други пък говорят как имало боеве чак в град Шебекино, който е предградие на самия Белгород (КАРТА). В серия от публикации в официалния канал в Телеграм на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков има данни за нанасяне на удари с дронове срещу гранични селища (например Нова Талвожанка), включително и Шебекино, но нищо повече. Репортаж на военния кореспондент на "Известия" Александър Сладков показва безлюдните улици на Шебекино – преди войната в града живееха 40 000 души, сега едва ли са повече от 12 000: Украинците атакуват ключово място в Белгородска област (КАРТА)

War reporter Sladkov visited Shebekino, a Russian border city in Belgorod region that experienced ground raids in 2023. While Kursk is currently receiving more attention, the situation in Shebekino is particularly striking. The city appears fairly intact, with relatively little… pic.twitter.com/WdLpUKgdoB — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 27, 2024

Покровското направление: Русия се стреми към решителен пробив

Интензивността на боевете в Украйна счупи нов дневен рекорд – цели 184 бойни сблъсъка регистрира украинският генщаб за денонощието на 27 август. Това е с 14 повече на дневна база – на 26 август сблъсъците бяха 170, което беше моментният рекорд. Градушката от умни авиационни бомби (КАБ) също е сериозна – пак над 100 за деня, 110 по-точно.

55 са спрените руски пехотни атаки в Покровското направление на 27 август (с 5 по-малко на дневна база), твърди украинският генщаб – направлението си остава най-горещото от ранната есен на 2023 година насам. (КАРТА) Ситуацията се влошава, има нужда от спешни мерки – това повтарят все повече украински източници. Сред тях са и свързани с военните – като о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския щаб и като ръководителя на мониторинговия екип Frontelligence Insight, известен с прякора си Tatarigami – също украински офицер от запаса. В свой анализ с КАРТИ (целият анализ може да бъде видян само ако сте логнати в "Х" с официален профил и проследите публикациите като отговор на първата) той обяснява защо Покровск е толкова важен град – защото оттам минават много жп линии и пътища, като добавя, че макар преди Покровск да има достатъчно удобни места за защита, ако няма необходимия брой войници, това е без значение – според Tatarigami за Покровското направление има липса на достатъчно войници в украинските части там. В момента, освен Покровск, само Краматорск има толкова важна логистично-транспортна функция в Донбас, добавя украинският офицер от запаса. Конкретно той посочва пътя Покровск – Константиновка и че той отдавна е цел на руснаците – прекъсването му означава освен всичко друго много трудни времена за украинските части, които за момента успешно спират руската армия при Часов Яр (сектора Бахмут – Горловка: КАРТА). В Константиновка вече е обявена евакуация:

Evacuation announced in Konstantynivka of the Donetsk oblast due to approaching Russian armed formations. pic.twitter.com/YVxs2X5hKo — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 27, 2024

Новогродовка е загубена за три дни – това обяви украинският журналист Юрий Бутусов, който отдавна е тотална опозиция на управлението на Володимир Зеленски. За момента никой извън крайни руски пропагандни канали като "Два майора" не е казал такова нещо – дори руското военно министерство засега казва единствено, че е "освободено" село Орловка, а украинският телеграм канал Deep State отчита руски напредък в Новогродовка (в дневния анализ на ISW има геолокализирани видеокадри, които подсказват 2 километра руски напредък) и падане на селата Мемрик и Калиново, на юг към Карловка и Селидово – т.е. руската армия подсигурява южния си фланг за окончателно превземане на Новогродовка. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" обаче твърди, че "на практика" Новогродовка е превзета от руските сили и върви руско настъпление към Селидово – с уточнение, че западно от Новогродовка има позиции в мини на висок терен, от които явно украинците ще могат да извършват обстрели и ще са нужни "значителни усилия" за превземането им. Каналът посочва и, че в Городовка - на североизток, текат тежки боеве. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) счита, че приоритет на руската армия е да напредне по жп линията от Новогродовка към Покровск, а не да превземе изцяло Новогродовка, но и че явно градчето няма да бъде използвано от украинците като точка на значима, укрепена съпротива. В Селидово вече е обявен полицейски час. Какво е значението на Новогродовка и Селидово, припомнете си: Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР – ВИДЕО)

Курска област – ситуацията там

За момента руското военно командване ясно дава да се разбере, че най-важната непосредствена цел във войната в Украйна е да бъде превзет Покровск и няма отклоняване на руски части от това направление в посока защита на Курска област. Според главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски Русия вече е отклонила 30 000 войници от Украйна за защита на Курска област, но те са изтеглени от други направления, не Покровското: Сирски: Русия е прехвърлила 30 000 военни от Украйна в Курск, владеем 100 селища там

Що се отнася до бойните действия в Курска област, сателитни снимки показват, че руснаците са изградили четвърти понтонен мост в Глушковски район на областта – там всички постоянни мостове бяха обезвредени от ВСУ, някои от понтонните съоръжения също станаха жертви на украински дронове и ракети. Руската армия се готви да отблъсне евентуално украинско настъпление откъм границата, а руските инженери правят понтонни съоръжения при село Звънно, пише "Рибар":

Russians have built the fourth pontoon crossing of the Seim River in the Kursk region - Radio Liberty pic.twitter.com/UFQhV9zfQh — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2024

Ruin of the bridge over the Seym River in Kursk region destroyed on 16 August by Ukrainian HIMARS. pic.twitter.com/65U4rJJTeT — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 27, 2024

Украйна: Другите направления

В Кураховското направление, където на 27 август е имало 22 руски пехотни атаки (25 са били в Купянското направление, 16 – в Лиманското, 23 – в Торецкото, 17 – в Краматорското), а политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке обяви, че Константиновка (да не се бърка с града, намиращ се северозападно от Покровск) вече е загубена от украинците (КАРТА). Има геолокализирани видеокадри от руски знамена на улица "Шахтарска", в западните покрайнини на Константиновка, които дават основание на Рьопке и "Рибар" да погребват малкото населено място - руският канал пък сипе дитирамби колко бързо вървяла руската армия и как украинците тръгнали на "Курска авантюра", вместо да подсилват защитата си в Покровското и Кураховското направление:

48 hours later the entire strategic settlement is under the Russian invasion army … pic.twitter.com/ZGptWDYgtF — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 27, 2024

В близост до Константиновка, украинската армия се мъчи да удържи важна точка по път Т0524 към Угледар - при село Водяне:

There is still nearby fighting, and I am told, Ukrainian soldiers try to recapture the position.

Source video: pic.twitter.com/AHSkk0XDhH — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 27, 2024

Покровск явно е цел номер едно на Русия, но руското настъпление ще достигне кулминация рано или късно и тогава ще се види дали цената си е заслужавала – след превземането на Бахмут преди почти година и половина руските сили напреднаха едва 10 километра на запад към Часов Яр досега, затова е рано да се анализира какво би се случило, ако Покровск падне, което съвсем не е сигурно, заключва ISW: Не само Крим: Руски прогнози за плана за нова украинска контраофанзива (ОБЗОР – ВИДЕО)