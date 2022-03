“Роскомандзор” цензурира всеки, който говори за войната в Украйна като за война

Сред цензурираните документи, публикувани от "Анонимните", някои от които са чак от 5 март, има такива, които показват, че Москва е цензурирала всичко, което е споменавало войната като „руско нахлуване“ в Украйна.

„Роскомнадзор“ е блокирал използването на Facebook от руснаци, след като е отбелязал руските статии като фактически неточни. Той също така е заплашил да блокира руската Уикипедия заради включването на статия за „руската инвазия“, съобщи „Джерусалем пост“, цитиран от БГНЕС.

Преди няколко дни Anonymous хакнаха няколко руски медии, като прекъснаха съдържанието им и оставиха съобщение, че „нормалните руснаци не подкрепят войната“.

"Уважаеми граждани. Призоваваме ви да спрете тази лудост, не изпращайте синовете и съпрузите си на сигурна смърт. Путин ни кара да лъжем и ни поставя в опасност", се казваше в съобщението, написано на руски език. "Ние сме изолирани от целия свят, вече не се търгува с нефт и газ. След няколко години ще живеем като в Северна Корея", се казва още в съобщението.

Anonymous водят кибервойна срещу Русия от 24 февруари, когато започна инвазията. Групата си приписва заслугата за хакването на множество руски правителствени уебсайтове. Те пуснаха и уебсайт, на който потребителите могат да изпращат имейли на случайни руснаци, чиито имейл адреси се съхраняват в базата данни, и насърчиха потребителите да "разпространяват истината за войната в Украйна".

Anonymous, които се появиха в началото на 2000 г., в миналото са се обявявали в защита на свободата на словото и неприкосновеността на личния живот.

Смята се, че нарастващ "батальон" от хакери се обединява, за да се бори с Русия в киберпространството. Вицепремиерът на Украйна Михайло Федоров заяви в събота, че страната създава "ИТ армия", за да се противопостави на цифровите атаки на Русия, припомня БГНЕС.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh