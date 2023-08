Русия бомбардира болница в Херсон и уби млад лекар (СНИМКИ)

Това обяви Роман Мрочко - началник на военната администрация на Херсон, а информацията бе потвърдена от прокуратурата на Херсонска област.

#Russian invaders fired at a hospital in the center of #Kherson. One person died. Doctors are fighting for the life of another. pic.twitter.com/6bMVbEtRep