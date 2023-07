Две руски атаки срещу Херсон, има жертви и ранени (СНИМКА)

Около 8:20 ч. руските сили са атакували сграда на комунална компания в центъра на града с многоцелева ракетна система "Град", при което е загинал един от служителите на фирмата, съобщи губернаторът Олександър Прокудин в "Телеграм".

⚡️Russian strikes against Kherson kill 2, injure 5.



Russian forces launched two strikes against Kherson on July 31, killing at least two people and injuring five more, local officials reported.



📷Governor Oleksandr Prokudin pic.twitter.com/yHQPyX86cp