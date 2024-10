Русия бомбардира Херсон - десетки са ранени, включително деца (ВИДЕО)

Най-малко 20 души са били ранени по време на руски въздушен удар срещу южния украински град Херсон на 7 октомври, съобщават местните власти.

Русия е атакувала града около 10:40 ч., като две бомби КАБ са били хвърлени в крайбрежната зона на централния район и още две - в северната част на Херсон.

Още: Брутален руски удар по пазара в Херсон взе жертви (ВИДЕО 18+ и СНИМКИ)

Първоначално беше съобщено за осем ранени, включително две деца на три и пет години. По-късно през същия ден бе потвърдено за още 11 ранени.

The Russian army dropped four guided bombs on Kherson in the morning



At least 17 people were injured, local authorities said. Two children were among the wounded. An educational institution and residential buildings were hit. pic.twitter.com/oIJX2WcZml