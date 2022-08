Русия действа с Украйна на принципа "крадецът вика дръжте крадеца", липсват проруски доброволци да воюват

Какви са акцентите, довели до заключението – съобщението, че Русия е разбила ислямистка терористична клетка в Крим, с което внушава, че всички скорошни удари по руски военни цели на полуострова са тероризъм. Отделно, уволнението на командващия Руския черноморски флот показва добре, че руският президент Владимир Путин изобщо не е доволен от развитието на нещата, защото руската армия се принуди да изтегля военна техника и командни постове на други места в Крим или дори директно на руска територия. Ударите по легитимни руски военни цели не са тероризъм и няма никакви доказателства, че са извършени от ислямски фундаменталисти – остава това да е дело на Украйна, гласи заключението на Института за изучаване на войната.

Според украинското военно разузнаване, след случилото се на летище "Саки" руснаците са изтеглили най-малко 24 военни самолета и 14 военни хеликоптера от базите си в Крим. А на Кримския мост има КПП, на което се проверяват излизащите от Крим - вече имаше достатъчно видеа, показващи хиляди напускащи полуострова в посока Русия, много от тях туристи.

SSO operators threw a grenade from a drone directly into the hatch of a Russian T-72B3 pic.twitter.com/OWk9N2X3qp — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 17, 2022

Що се отнася до военните действия, в доклада на Генералния щаб на украинската армия няма данни за никакъв руски успех, в нито едно от направленията, които сега са на фокус. И по отношение на Бахмут, Северск, Славянск, Краматорск и Авдеевка украинците твърдят, че са отблъснали руски атаки. При Соледар продължават руските усилия да бъде овладян участък от магистрала Т1302, за да може руснаците да имат директна отправна точка от югозапад към Бахмут – битката е при завода "Кнауф", който изглежда още не е под сигурен руски контрол. Руската армия опитва и да подобри позициите си при Горловка, където се цели в магистрали Т0513 и Т0516, а самото населено място е многократно обстрелвано. Руският артилерийски обстрел по цялата фронтова линия не стихва. Взривен е руски оръжеен склад в Амвросиевка.

More footage from Amvrosiivka.



Detonation of a warehouse with ammunition. pic.twitter.com/1UC6i9nb4v — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

На юг изглежда руснаците почват да отделят повече внимание на защита на Мелитопол и Бердянск и минират магистрала Т0815. Мелитопол е основният транспортен хъб за руснаците що се отнася до крайбрежието на Азовско море и разпределението на тежка военна техника и войници в Запорожка и Херсонска области. Именно в Мелитопол украински партизани са успели да взривят една от сградите на руската окупационна власт. Заради това там има засилени проверки и опит да бъдат намерени въпросните украински бойци. Руските усилия да бъде поразен основният понтонен украински мост през река Ингулец отново са неуспешни. Освен това, има данни, че руснаците поправят баржи в корабостроителницата в Херсон и може би ще опитат с тях да превозват тежка военна техника, но не е ясно доколко е възможно това с такива плавателни средства и какво ще стане при украински обстрел. Унищожено е и поредно руско оръжейно депо, докладва украинското командване "Юг".

Locals in Kherson report that Russians carry out some work with old barges in a shipyard in Kherson. Movement of barges is visible on satellite images.

Locals are of opinion that Russians want to repair barges to transport equipment across Dnipro.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/KizSDLa5vc — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 16, 2022

Руснаците продължават да обстрелват Николаев, Никопол и Одеска област. Поразен е университет в Николаев, както и гражданска инфраструктура, което признават дори проруски канали в Телеграм като "Рибар".

Що се отнася до Харков, има данни, че руснаците минират област в близост до руско-украинската граница, за да пречат на украинците да ги изтикат още повече на изток. В самия град обаче руски ракетен удар порази общежитие. По различни данни, убити са между 6 и 7 души, ранени са между 13 и 16.

The building was completely destroyed. We are establishing the exact number of dead and wounded. A vile and cynical attack on civilians that has no justification and demonstrates the powerlessness of the aggressor. We will not forgive, we will take revenge." — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 17, 2022

Трудностите за набиране на доброволци за руската армия продължават, след като клон на ФСБ почна да търси кадри през социалната мрежа ВКонтакте, според доклада на Института за изучаване на войната. Отдавна вече на много места по региони в Русия наборът на доброволци е освободен от това да имаш военен опит и/или висше образование. А колко точно е желанието на хората да ходят на война добре илюстрира видео, на което се вижда как в Луганска област мъж бива прибран от местните милиции за военна служба. Има и съобщение в Twitter от един от популярните профили, отразяващи войната в Украйна Rob Lee за убити 1500 проруски доброволци от общо 1700 от т.нар. Съюз на доброволците за Донбас. А според украинските данни, под 1% от населението на Херсонска и Запорожка области са получили руски паспорти.

Луганск, пакуют добровольца в штурмовую пехоту z-nazi pic.twitter.com/jCRAsJ3Ewl — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 17, 2022