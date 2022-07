Русия е изправена пред огромни проблеми при производството на военна техника

Според доклада световният износ на полупроводници за Русия се е сринал до рекордни нива - от началото на руската инвазия в Украйна заради санкциите той е намалял с цели 90%. В резултат на това руските компании са останали без продуктите, необходими за производството на редица оръжия, включително високоточно управляеми ракети и танкове, по думите на министъра на търговията на САЩ Джина Раймондо.

В министерския доклад се отбелязва още, че руските авивокомпании също са пред колапс - до 2025 г. до две трети от търговските самолети, произведени в чужбина, няма да могат да се експлоатират от руснаци. Компаниите ще бъдат принудени да разпарчетосат всички тези машини на резервни части, за да поддържат останалите в експлоатация самолети.

Междувременно САЩ разшириха санкциите си срещу Кремъл, като обхванаха десетки нови организации, както и физически и юридически лица. Президентът Байдън въведе забрана и за внос на руско злато.

Russia will face big problems with production of military equipment



Due to the sanctions semiconductor exports have fallen by 90%. Kremlin is in dire need of its supplies for production of military equipment such as high-precision missiles and tanks.



