Русия е много опасна, но помощта за Украйна остава предимно на думи (ВИДЕО)

Премиерът на Нидерландия Марк Рюте, който има амбицията да стане следващия генерален секретар на НАТО, обяви, че страната му е готова да купи ПВО системи "Пейтриът" (Patriot) от държави, които не са готови да ги дарят на Украйна – купените по този начин системи Нидерландия ще достави на Украйна.

"Имаме пари, можем да ги купим, ще ги доставим – спешно е", каза Рюте снощи, по време на първия ден от срещата на Европейския съвет. Нидерландия има 4 системи Patriot, като 1 от тях е в резерва на нидерландската армия, останалите са на активно бойно дежурство.

Попитан дали някоя от нидерландските системи не може да замине за Украйна, Рюте отговори, че нидерландската отбрана ще "падне" под минималните изисквания за бойна готовност, предаде The Guardian.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има по-сериозно увеличение на интензивността на боевете. По целия фронт украинците са регистрирали 87 бойни сблъсъка за последното денонощие. Най-горещите направления са отдавна познати – Бахмутското, където основните боеве са при Часов Яр: там има 24 отбити руски пехотни атаки; Новопавловското (на запад от Маринка: населените места Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка, Победа и Урожайно, на 9 километра южно от Велика Новоселка, която се намира на югозапад от Угледар – останалите населени места са източно от този град) – 23 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа. На запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) – 19 отбити руски пехотни атаки, по линията от юг на север на 15-тина километра западно от Авдеевка: Нетайлово – Първомайско – Яснобродовка – Семьоновка – Очеретино – Новобахмутовка – Новокалиново. Новина – 4 отбити руски пехотни атаки в Купянското направление, след седмици на затишие – при Новосергеевка.

This is no lunar landscape. This is near Mykilske, Vuhledar direction. More craters than trees.. pic.twitter.com/xBft5ziLLv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2024

"На север от Бердичи руските въоръжени сили продължават да си пробиват път към покрайнините на Новобахмутовка и Очертино, което допълнително влошава и без това тежката ситуация на украинските части в Семьоновка и Бердичи", констатира руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов в дневния си обзор. Почти същата констатация прави и популярният руски военен телеграм канал "Рибар". Геолокализирани видеокадри подсказват руски напредък по жп линията югоизточно от Очеретино.

За Новопавловското направление, двата руски телеграм канала не пишат за конкретни големи успехи, а отново има приказки за постепен, но бавен руски напредък – при това само от Пегов, "Рибар" не обелва и дума за този участък на фронта. Още от онзи ден стана ясно, че при Красногоровка руснаците са напреднали до позиции при т.нар. тухлена фабрика, в югоизточните покрайнини на населеното място:

Russian tank with improvised armor drives up to Krasnohorivka Factory before returning

Location: Krasnohorivka, Donetsk Oblast, Ukraine

47.998284, 37.502316@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/obOQxmA890 — Bielitz (@Bielitzling) April 16, 2024

Close-up of the Blyatmobile that was used recently to attack Krasnohorivka. Although it looks silly, it works. pic.twitter.com/GDL1jXFkx2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2024

Интересното е, че за Часов Яр двата източника признават, че няма някаква голяма промяна, но изсипват и доста пропаганда – украинците "хаотично" минирали, руската артилерия много силно обстрелвала и това нямало как да не повлияе на бойния дух на украинските части. Между тези редове Пегов признава, че е има боеве в района на Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут). Има неофициални украински данни - от командир на батальон в района, че между 40% и 70% са загубите на военно оборудване за руската страна при щурмови операции, а украинците ползват по около 50 FPV дрона дневно, за да удрят по 20-25 руски цели: Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

(КАРТА) В Лиманското направление има сигурни данни, че руснаците са заели нови позиции източно от индустриалната зона на Билохоровка (Белогоровка). Откакто тече пълномащабната война, тази зона на няколко пъти преминаваше под контрола на едната или другата страна.

A Russian abandoned BMP-3 was destroyed by units of the 12th Operational Brigade Azov pic.twitter.com/mK3deV7cVW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2024

Междувременно, Белгород също преживя нелека нощ. Според информация в официалния канал в Телеграм на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков, руската ПВО е свалила "21 въздушни обекта". По-рано той каза, че били свалени 14 дрона, насочили се към Белгород. На два пъти снощи имаше тревога за ракетен обстрел – руското министерство на отбраната съобщи за 14 свалени ракети от чешката система за залпов огън Vampire.

