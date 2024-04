Републиканците представиха нов военен пакет за Украйна, но с куп условия в него

Текстът на законопроектите беше публикуван, след като председателят на Камарата Майк Джонсън заяви, че гласуването ще се проведе в събота, подготвяйки сблъсък със собственото си крайнодясно крило, което от месеци блокира подпомагането на Украйна.

The draft text of the bill which allows aid to Ukraine has been published. Key highlights:



➡️The bill obliges the US president to hand over ATACMS to Ukraine as soon as possible after it enters into force

➡️In total $61 billion will be allocated, of which $23 billion to… pic.twitter.com/vUCXA6pBsa