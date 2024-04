САЩ или помагат бързо на Украйна, или Русия печели и идва ред на НАТО: Оценка (ВИДЕО)

Заради бавенето на САЩ, руснаците взеха инициативата и почват да определят какво се случва на бойното поле. Сегашните линии на фронта няма да бъдат удържани от Украйна без бърза и обемна американска помощ. Липсата на ПВО за украинската армия позволява на Русия спокойно да извършва масирани бомбардировки по предни украински позиции и да ги изравнява със земята. Липсата на артилерийски снаряди в Украйна позволява успехи на руски атаки с бронирана техника и пробиви, макар и малки засега. Руснаците напредват бавно, но сигурно в няколко сектора на фронта – от началото на годината са превзели 360 квадратни километра украинска земя т.е. горе-долу колкото голям е град Детройт.

Съединените щати имат само два реални избора. Или бързо да възобновят предоставянето на военна помощ, за да удържи Украйна, или да позволят на руснаците да победят и да се насочат към границите на НАТО - от Черно море до Полша. Трети вариант няма. Ако това се случи, рискът от руска атака вече срещу страна член на НАТО (Прибалтика най-вече) се увеличава много. А силна украинска армия може да е най-голямата и добра защита за НАТО в Европа, категорична е оценката на ISW.

ОЩЕ: Ракети, дронове: Мощен украински удар срещу летището в Джанкой (ВИДЕО)

Институтът изрично предупреждава – в най-лошия сценарий НАТО трябва да очаква да се изправи срещу големи руски конвенционални сили по цялата си граница от Черно море до Арктика. Тази заплаха би приковала силите на НАТО в Югоизточна Европа и би привлякла допълнителни войници от САЩ и западноевропейските държави от НАТО към Южна и Централна Европа, лишавайки НАТО от резерви, които иначе биха били на разположение за оказване на бърза помощ на балтийските държави при директна руска заплаха за инвазия. Тези войски на НАТО, които нямат опит в битките в съвременна механизирана война, ще стоят срещу закалени в битки руски военни, окуражени от победата си в Украйна. Независима и силна (военно) Украйна не би позволила реализация на най-вероятния сценарий за директна руска атака срещу НАТО в Европа – защото руските сили ще са ангажирани основно с Украйна, счита ISW: Сценарий: Путин прехвърля "Искандери" в Калининград с директна заплаха към НАТО

Същевременно ISW цитира говорители на украинската армия (полковник Руслан Музичук и Олег Калашников), които твърдят, че бойният дух на руснаците се понижава (става въпрос за руски части при Работино, Запорожка област и при Бахмут), те атакуват предимно с малки щурмови групи, но това не означава, че руската офанзива е близо до кулминация. В този ред на мисли Святослав Голиков, инструктор на руските "затворнически" отряди "Щурм Z", е категоричен, че руснаците трябва да извършват по-систематични бомбардировки в направлението на запад от Авдеевка, за да си осигурят значим успех. Според негови данни, в това направление украинците много са намалили ползването на разузнавателни дронове и портативни ракетни установки (MANPADS), което дава добра възможност на руските разузнавателни дронове да събират необходимите данни за успешни руски атаки.

Още една важна новина – командирът на спецчастите на отряда "Ахмат" Апти Алуадинов вече е зам.-ръководител на политзвеното на руското военно министерство. Вероятно това се прави, за да бъдат разделени Рамзан Кадиров и Алуадинов, който му е дясна ръка и да не се стига до ситуация тип "Евгений Пригожин" и твърде много авторитет и власт извън прекия контрол на Кремъл - Алуадинов сега директно е служител на руското военно министерство.

ОЩЕ: Украйна да се оправя сама: Дневният ред на САЩ е публична тайна (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има рязко намаление на интензивността на боевете. В рамките на последните 24 часа са регистрирани общо 68 бойни сблъсъка по целия фронт – за сравнение, предишното денонощие бяха 104. Най-горещи са Новопавловското направление (на запад от Маринка: населените места Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) и това при Бахмут, но именно там има по-сериозно намаление на руските пехотни атаки – с 30% и с 50% съответно на дневна база. В първия случай говорим за 20 отбити руски пехотни атаки за изминалия ден, а във втория – за 19. В направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) има 11 отбити руски пехотни атаки съгласно украинските данни. В Лиманското направление са регистрирани 9 отбити руски пехотни атаки (при Терно и Торско), но в Купянското направление пак няма регистрирана руска пехотна атака.

(КАРТА) В Новопавловското направление особено ожесточени са боевете в Красногоровка. Там руснаците овладяват позиции южно от местната жп линия – има видеокадри, които показват дислоцирането на руски щурмови групи с помощта на бронирана техника и тези кадри подсказват, че украинците пестят артилерийските си боеприпаси. В дневния си обзор популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, прави оценка, че поне 50% от вилите и къщите южно от жп линията в Красногоровка са в руски ръце. И "Рибар", но и руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов в неговия обзор посочват, че руснаците се опитват да решат проблема с украинските позиции между Първомайско и Нетайлово (11-13 километра югозападно от Авдеевка, своеобразната граница между Новопавловското и Покровското направление).

Near Krasnohorivka, another mechanized attack was recorded, consisting of tanks and IFV's. Tanks broke through into the southern sector of the settlement, dropping of infantry. Several pieces were hit, but as you can see, Ukraine lacks artillery shells and other equipment. pic.twitter.com/VLUnqtFBH9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2024

Отново има видеокадри на т.нар. блядмобил или танк-костенурка на руснаците при Красногоровка – става въпрос за облицован с допълнителни метални листове танк, който прилича на костенурка, явно в опит да му се осигури допълнителна защита срещу дронове:

Footage of the same blyatmobile. Although we laugh about it, this tank stuffed with EW-devices and additional armor, could move into Krasnohorivka pretty unhindered. After a while it retreated, but it is much saying. https://t.co/hq5j9Pd83A pic.twitter.com/9824bAi3Cl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2024

(КАРТА) На запад от Авдеевка руснаците заемат нови позиции северно от Бердичи и изглежда скоро ще има атаки от две страни срещу това селище, намиращо се на 7-9 километра северозападно от Авдеевка. Ако то падне, следват боеве при Новобахмутовка и Новокалиново, т.е. разширение на фронта на север и на запад. Има обаче геолокализирани видеокадри от украински обстрел с дронове, подсказващи, че са върнати обратно някои позиции в полза на украинската армия северно от Бердичи:

(КАРТА) На юг от Новомихайловка, при Солодко има активизиране на руската армия. Геолокализирани видеокадри (18+, може да се гледа ако си регистриран потребител на Twitter и си логнат в платформата, има възрастово ограничение – клипът се намира в публикация точно под снимките, показващи геолокализацията) показват малък руски напредък. Погледът тук е атака на Угледар, непосредствена цел – отрязване на магистралата Угледар - Константиновка: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

За Часов Яр руските източници са лаконични – бомбардировки и бавен руски напредък, без да се хвалят с някакъв по-голям пробив. Руснаците атакуват от две страни – от юг, откъм Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и от север, от Богдановка (5-6 километра северозапад от Бахмут) към микрорайно "Канал" и "Нови Канал", източните предградия на Часов Яр. Геолокализирани видеокадри на руски удари с дронове обаче подсказват, че украинците още държат някои позиции западно в близост до Ивановско:

Chasiv Yar.. a city being destroyed due to Russian imperalistic greed. It faces the same fate as Bakhmut and has to deal with artillery barrages and glide bombs almost each hour of the day.



This is what Russkiy mir looks like. pic.twitter.com/EaRBAEHlMQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2024

В своя публикация в Телеграм украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец пак обръща внимание на т.нар. руско военно формирование "Север". Това не е нещо ново реално, а резултатът от руската реформа за връщане на Ленинградското военно окръжие като пряко отговорно за НАТО от страна на Финландия и Швеция, казва той. И не счита, че тази реорганизация показва руско намерение за атака на Харков поне засега: Когато искат, могат: Израел беше опазен от САЩ и Запада, Украйна – не (ВИДЕО)