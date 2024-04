Куп ракети ATACMS удариха в Крим: Източник на Путин предупреди за по-голяма цел (ВИДЕО)

ОЩЕ: Ракети, дронове: Мощен украински удар срещу летището в Джанкой (ВИДЕО)

Според информацията на "Рибар", при първата вълна от ракетната атака са изстреляни общо 7 ракети, с касетъчни боеприпаси. При втората са използвани 5 ракети. "Едни повредиха оборудването на летището, а други повредиха една от сградите".

Украинският телеграм канал "Кримски вятър" твърди, че едно от засечените от сателит огнища на пламъци след удара е място, където е ималосистема С-400 преди известно време и това е потвърдено със сателитни снимки. Друг е въпросът дали тази С-400 не е била фалшива, за примамка.

Several explosions were recorded at the military air base in Dzhankoy, occupied Crimea. A large fire started afterwards.



Russian attack helicopters are based here as well as S-300/S-400 missile launchers.



FIRMS satellite images show several powerful fires. pic.twitter.com/jk6CQCc8bP