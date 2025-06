Русия и Украйна осъществиха четвърта размяна на военнопленници за една седмица (ВИДЕО, СНИМКИ)

Четвърта размяна на военнопленници между Украйна и Русия се състоя в рамките на една седмица. Това се случи днес, 14 юни, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. "Днес сред тези, които се връщат в Украйна, мнозина са в плен от 2022 г. насам. Сред тях има войници от въоръжените сили, Националната гвардия, Държавната гранична служба и Държавната специална транспортна служба", каза държавният глава на нападнатата от Русия страна.

Additional footage from Ukrainian POWs that returned from Russian captivity. https://t.co/o8u1vFvewN pic.twitter.com/TOnbvHPpsf