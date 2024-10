Русия и Украйна са си разменили военнопленници

Русия и Украйна извършиха размяна на военнопленници, при която на всяка една страна бяха върнати по 95 пленени военнослужещи. Това предадоха световните агенции, като се позоваха на руското министерство на отбраната.

„На 18 октомври в резултат на преговорния процес от територията, контролирана от киевския режим, бяха върнати 95 руски военнослужещи. В замяна на това бяха предадени 95 военнопленници от ВСУ“, се казва в съобщението.

Руското военно министерство уточни, че „в момента всички руски военнослужещи се намират на територията на Република Беларус, където им се оказва необходимата психологическа и медицинска помощ, както и възможност да се свържат с роднините си“, пише БТА. В руски телеграм канали се появи информация, че масово върнатите руснаци са пленени войници от Курска област.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.



Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T