Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на Владимир Путин за завършването на операцията по освобождаване на Курска област от украинските въоръжени сили, като благодари на военните от Северна Корея. По този начин втората армия в света за пръв път благодари на военните от Северна Корея и на практика признава, че не може без тях - защото Герасимов заяви, че севернокорейците "оказали значителна помощ" на армията на Путин.

North Korea is now officially involved in the war against Ukraine. For the first time, the Kremlin confirmed that DPRK troops are engaged in combat with Ukrainian forces. Russia's Chief of General Staff Gerasimov praised the North Korean soldiers for their "high level of…