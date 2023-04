Русия работи по сталинистки модел за претопяване на Украйна (ВИДЕО)

За какво става въпрос – принудително разселване. От една страна, в окупираните украински земи се докарват руснаци, главно от по-бедни региони на Руската федерация, а от друга коренни жители на окупираните части на Украйна (най-вече Луганска област) се изселват в Русия под претекст "хуманитарна помощ". В това е категорична Анна Маляр, зам-министър на отбраната на Украйна. Това е политика за промяна на етническия състав на населението, категорична е тя в своя публикация в Телеграм.

"Руските заселници във временно окупираната територия на Украйна се подкрепят по всякакъв възможен начин от местните руски окупационни администрации, които осигуряват незабавно настаняване на семействата на новопристигналите, работа, предоставяне на достъпни (облекчени) заеми за закупуване на жилища, бизнес развитие и др. Врагът се стреми да унищожи украинската държавност и националната самоидентификация на обществото във временно окупираните украински територии", казва Маляр.

ВИДЕО: Взривове при военно летище в Санкт Петербург, ракетен обстрел в Николаев

Що се отнася до военните действия в Украйна, вече определено темата какво се случва по източния бряг на Днепър е много гореща в руското информационно пространство за войната в Телеграм. В дневния обзор на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) се обръща внимание именно на спорове между руски военни блогъри доколко украинците се укрепват на подходящи позиции за форсиране на Днепър. Говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк също наля масло в огъня: "Унищожават се съоръжения на противника, складове с боеприпаси, избухват пунктове за концентрация на техника и там, където е съсредоточен личен състав. Не сме склонни да подценяваме врага, знаем неговите сили и потенциал и работим методично, за да гарантираме, че тези сили и възможности са сведени до минимум", каза тя.

В Бахмут, където остава най-горещата точка на фронта, засега има паритет. Показателно е, че свързваният с финансиране от Евгений Пригожин руски телеграм канал "Рибар" говори, че ЧВК Вагнер и руските сили контролирали "не по-малко от 85% от Бахмут", след като само допреди няколко дни руските източници говореха за 90%. В сутрешната сводка на украинския щаб е съобщено, че са отбити руски пехотни атаки при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) – тоест няма опасност от обкръжаване. Има и по-висока активност от руснаците като пехотни атаки – 54 по целия фронт. Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати заяви, че през изминалото денонощие е имало 17 руски пехотни атаки в Бахмут и околностите му.

Exclusive one from Bakhmut which is now safe to share. A small Wagner assault group tried to enter the building in the right bottom corner, controlled by 🇺🇦. On their approach two got shot but one managed to escape. He later returns to evacuate his buddies but gets shot as well. pic.twitter.com/eoGWWNnjcS