ВИДЕО: Взривове при военно летище в Санкт Петербург, ракетен обстрел в Николаев

Руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ посочва, че цел на атаката, за която няма особени подробности, е била летище "Пушкин". Там имало самолети, които трябва да се ремонтират и които участват в "специалната военна операция" в Украйна - така режимът на издирвания от Международния наказателен съд за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин нарича подпалената от него война в Украйна.

Летището е разположено на 28 километра от Санкт Петербург.

Reportedly something is happening near the Airfield in St. Petersburg. pic.twitter.com/0vsUH919UP

Според "Фонтанка", в клуба по конен спорт "Каубой" в Павловск след силен звук, вероятно от експлозия, покривът е бил сериозно повреден. По информация на 78.ru покривът е бил пробит от фрагменти, които приличали на камъни. Няма пострадали.

В Ростов също имаше взрив, но информацията за случилото се на практика липсва:

Before going to bed. Something banged in Rostov, Russia as well. pic.twitter.com/zaPTUqs7sa