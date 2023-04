Пригожин с истерична нотка: Украинците почват контраофанзивата след седмица

Пригожин не за пръв път говори по темата, но сега сумира в едно свои изказвания, правени поотделно друг път: Пригожин похвали Зеленски и поиска руснаците да са като него в планирането

Според думите на руския олигарх в един от каналите му в Телеграм, след седмица украинската армия започва офанзивни действия и е възможно първите видими действия да станат видими на 9 май, Деня на победата, защото е официален празник в Русия т.е. всички са настроени за почивка. Пригожин отново се оплаква и, че няма достатъчно муниции за наемниците му, но имало за 2-3 седмици и поставя въпроса за измяна в държавното руско ръководство.

Prigozhin is, again, genuinely worried.



"The Armed Forces of Ukraine will launch a counteroffensive after May 2nd. They are ready to cut our flanks. There is treason inside Russia. They don't give us ammunition. We still have enough for two or three weeks," he says. pic.twitter.com/Boi0kns8S8