Украинската армия се хвали как прочиства Днепър. ВИДЕА на боевете в Бахмут

Хуменюк обаче говори не само за случилото се на 25 април, а за периода на последните 3 дни. "Успяхме да ударим и унищожим артилерийски оръдия, танкове, бронирани превозни средства, помощни превозни средства и ПВО (по официална украинска информация на 25 април са унищожени 14 руски артилерийски оръдия, 11 руски бронирани машини и 4 руски танка). С други думи, работата по прочистване на фронтовата линия на изток от река Днепър е доста активна, но продължаваме да действаме в режим на контраудари", каза говорителят на украинското командване "Юг". Тя загатна и, че в скоро време може да се очаква допълнително интересен развой на събитията.

As said - Destruction of Russian EW complex MKTK-1A "Judoist" in the Zaporizhzhia direction pic.twitter.com/VHxR73olhn — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 25, 2023

По думите на Хуменюк, руснаците извършват евакуация на цивилно население там, където украинците стрелят по руски военни цели и това улеснява работата на украинската армия.

The 77th brigade coordinated an airstrike by Ukrainian aviation on a field ammunition site in Bakhmut. pic.twitter.com/BzmsvkIQEU — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2023

(КАРТА) Що се отнася до Бахмут, където е и най-горещата точка на военни действия на фронта в Украйна в момента, за втори пореден ден няма някакво особено движение – това личи не само от украинските, но и от руските данни. Руските източници говорят доста абстрактно – в обзора на руския пропагандист Семьон Пегов се говори как боевете "продължават", в този на свързвания с финансиране от Евгений Пригожин руски телеграм канал "Рибар" има подробности как бил овладян гараж т.е. пълно дребнотемие, а руското военно министерство действа с общи приказки, най-вече че се пресичали украински опити да вкарат резерви в боевете.

A view from the Russian side. Wagner PMC terrorists inside Bakhmut, western part of the city. You can see and hear that fighting is very fierce. pic.twitter.com/naQfhjSj1B — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2023

Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб при Бахмут са отблъснати руски пехотни атаки срещу украинските позиции в Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Хромово (2 километра западно от Бахмут) и Клещеевка (7 километра южно от Бахмут). Щабът съобщава за 39 руски пехотни атаки по целия фронт в Украйна, което е втори пореден ден с тенденция на затишие – при предишния обзор отчетените атаки бяха 44, а преди това няколко дни бяха постоянно около 60. Че при Хромово има постоянна смяна на позиции, тоест овладяване и загуба на такива и че украинците имат сили да контраатакуват личи от долното видео:

New footage from GONOR unit, part of the Da Vinci Wolves batallion, repelling an enemy assault on the O0506 near Khromove and retaking formerly lost positions.



Геолокализирани кадри на контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости все пак загатват, че руснаците вече достигат малко повече на запад от жп гарата на Бахмут:

Prigozhin said that Wagner doesn't take prisoners anymore. To underline this, Russians published a video of Wagner taking prisoners.



The situation is most likely staged, as movement starts only after the first second. The "prisoner" can also be a just Russian in Ukrainian gear. pic.twitter.com/2ep2YXdmbJ — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) April 25, 2023

Що се отнася до другите направления на отделните фронтове, при Авдеевка руският натиск е най-силен, но си остава все така безполоден. Пегов и "Рибар" говорят за частични малки руски успехи от север (при Новокалиново) и от юг (при Северно), което обаче не променя голямата картина.

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща внимание на материал на The New York Times за украинската контраофанзива. Акцентът, според ISW, е как Владимир Путин няма да седне на масата за мирни преговори дори при успешна украинска контраофанзива – според неназовани американски и европейски дипломати. Това обаче не е основният акцент на материала – заглавието е, че контраофанзивата е последният шанс Украйна да промени значимо нещата в своя полза, преди да се стигне до неизбежните мирни преговори. Ако няма украински успех, то вероятността конфликтът да бъде замразен расте, а това значи сериозни проблеми в бъдеще, когато Русия се възстанови от униженията през последните вече 14 месеца.

