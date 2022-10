Русия с обвинение, че Киев готви ядрена провокация. Кулеба: Руснаците ни приписват собствения си план

„Режимът в Киев подготвя провокация под ръководството на Запада за взривяването на така наречената "мръсна бомба" или ядрено оръжие с малък капацитет. Целта на провокацията е да се обвини Русия в използването на оръжия за масово поразяване в украинския театър на военните действия и по този начин да се започне мощна антируска кампания в света, насочена към подкопаване на доверието в Москва“, се казва в появилата се днес, 23 октомври, статия.

Според руската медия властите в Киев са натоварили с тази задача Източния минно-обогатителен комбинат, разположен в град Жолтие води, Днепропетровска област, както и Киевския институт за ядрени изследвания. Те трябвало, твърди пропагандната руска медия, „да направят самата „мръсна бомба““. "Работата по нея вече е на финален етап", се казва още в статията.

Нататък в материала се твърди още, че по поръчка на украинския президент Володимир Зеленски, служители от близкото му обкръжение провеждат тайни контакти с представители на Великобритания за евентуално предаване на компоненти за ядрено оръжие на властите в Киев.

Според материала ако "провокацията бъде успешно осъществена, повечето страни ще реагират изключително остро на „ядрения инцидент“ в Украйна. В резултат на това Москва ще загуби подкрепата на много от ключовите си партньори, а Запада отново ще се опита да повдигне въпроса за лишаването на Русия от статута на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и да засили антируската риторика".

Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба вече реагира в Twitter на руските обвинения като заяви следното: "Руските лъжи за това, че Украйна планира да използва „мръсна бомба“, са колкото абсурдни, толкова и опасни. Първо, Украйна спазва Договора за неразпространение на ядрените оръжия - ние нито имаме „мръсни бомби“, нито планираме да придобием такива. Второ, руснаците често обвиняват другите в това, което самите те планират."

Наистина остава открит въпросът след като прокремълската медия твърди в нарочен материал, че Киев разполага с вече почти готова бомба и ще я използва, дали това не означава, че руският президент Путин вече разработва подобен план и подготвя обществеността за предстоящото.

