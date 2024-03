Русия се бунтува срещу Путин, но недостатъчно: Българските БТР-и са в Украйна (ВИДЕО)

Става въпрос за случаи, при които се пишат (нецензурни) надписи по бюлетини, излива се мастило, имаше и случаи на палежи на урни в изборни секции. Двама обвиняеми вече са вкарани в следствения арест.

Отделно обаче председателят на руската ЦИК Ела Памфилова съобщи за 29 случая на палежи на урни – тя описа всичките като извършени от "слабоумни". А сполучливо описваният от украинските медии като алкохолик бивш руски президент и премиер, сега зам.-ръководител на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев нарече извършващите такива действия "предатели" и заяви, че извършителите помагат на Украйна т.е. може да бъдат съдени за държавна измяна - говорител на ЕК вече посъветва Медведев да търси спешно психиатрична помощ: Говорител на ЕК каза на Медведев да отива на психиатър (ВИДЕО)

Russians continue to attack polling stations



Over two days, there have been eleven attempts to set fire to polling stations, along with 19 cases of ballot boxes being spoiled with greenery and paint.



In response, the Russian State Duma has proposed an 8-year prison sentence for… pic.twitter.com/aHLR1tedVK