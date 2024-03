ЕС опитва да ускори доставките на оръжие за Украйна, комедия с изборите в Русия (ВИДЕО)

500 млн. евро отиват за първата цел - изпълнението на 31 проекта за производство на експлозиви (4300 тона годишно, достатъчни за производство на 800 000 снаряда), барут, снаряди (600 000 годишно), ракети плюс тестването им. ЕК оповести и работната програма за подсилване на европейската отбранителна промишленост чрез Закона за общите обществени поръчки (EDIRPA), за да подпомогне съвместното снабдяване за попълване на военни резерви на страни-членки на ЕС, дарили военна продукция на Киев – 310 млн. евро. Акцентът на програмата е върху амунициите и противовъздушната отбрана, но също и сухопътните сили. Отделно беше обявена работната програма за Европейския фонд за отбрана (EDF) на стойност 1,1 млрд. евро – той е предназначен за научно-развойна дейност в отбранителната сфера, като с тези пари ще бъдат финансирани 32 проекта. Най-важните проекти са за свръхзвукови оръжия, пише EurActiv.

Междувременно и Гърция обяви, че ще продължи да оказва военна помощ на Украйна и през тази година, което няма да застраши собствените оръжейни резерви на южната ни съседка. Според материал в Kathimerini, Атина ще купува боеприпаси за Украйна посредством чешката инициатива за 800 000 снаряда. Конкретно – 2000 ракети "въздух-земя" Zuni, които са ефективни срещу танкове, 90 000 снаряда калибър 90-мм, които също са ефективни срещу танкове и бронирани машини. 4 млн. куршума и 70 американски гаубици М114А1. Гаубиците ще дойдат от резервите на гръцката армия, която счита, че те няма да ѝ трябват за оперативни нужди. Има надежда да бъдат пратени и ракетни системи С-300, защото изтича "срокът им на годност".

Като мярка на противодействие срещу военната машина на издирвания от Международния наказателен съд в Хага Г-7 се готвят да забранят всички полети от Иран до Европа, като ударена ще бъде Iran Air. Това не е единствената обмисляна мярка – Г-7 вече публикува официално съобщение с предупреждение към Техеран заради предоставянето на дронове и ракети за Русия, пише Reuters.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия не се повишава на дневна база особено – има 78 бойни сблъсъка по целия фронт. На първо място по интензивност излезе направлението на запад от Авдеевка – украинците съобщават за 26 отбити руски пехотни атаки, по познатата дъга на разстояние 10-15 километра от Авдеевка югозапад-северозапад: Първомайско – Тоненко – Орловка - Бердичи. На второ място е Новопавловското направление (на запад от Маринка – Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) – 24 отбити руски пехотни атаки. Специално е отбелязано, че тук руснаците провеждат интензивни бомбардировки.

(КАРТА) Специално за направлението към Авдеевка има украински данни за засилени опити на руската армия да пробие през Бердичи. Вече на няколко пъти там има по-големи атаки с бронирана техника, които засега биват спирани, но някои по-малки руски щурмови групи успяват да се укрепят на отделни позиции. Геолокализирани видеокадри, потвърждаващи цялостната информация, има. А руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов твърди, че по цялата линия Тоненко - Орловка - Бердичи инициативата пак е в руски ръце и украинците дори се изтеглили частично към Семьоновка, което обаче можело да е тактическа маневра, не истинско отстъпление:

В публикация в личния си канал в Телеграм украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, отчита, че специално за направлението на запад от Авдеевка (от руска гледна точка това е Покровско направление) са предислоцирани нови изтребители и изтребители-бомбардировачи Су-35 и Су-34. Според него, става въпрос за общо 8 машини – по 4 от всеки модел. Су-34 са тези, които извършват бомбардировки с авиационноуправляеми бомби (умни или не), а Су-35 ги прикриват. Руснаците загубиха 15 самолета през втората половина на февруари, но явно не искат да се откажат от натиска с бомбардировки, за да осигурят възможност на пехотата си да напредне още повече и да осъществи наистина голям пробив. Оценката на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е точно такава – че руската армия иска да стигне колкото може повече на запад, преди Украйна да изгради по-трудна за преодоляване защитна линия. ISW продължава да подчертава, че липсата на западна помощ (най-вече снаряди за украинската армия) може да помогне на руснаците да осъществят намеренията си. Тръстът смята, че ако украинската армия не се тревожи за снабдяването си, тя ще спре руската – иначе е възможно сега да бъдат създадени условия от руснаците за голям пробив през лятото. Той цитира и материал на The Washington Post, в който се казва, че до края на март Украйна ще има такъв недостиг на боеприпаси за ПВО, че ще сваля само 1 от всеки 5 ракети, които Русия изстрелва – сега може да сваля 4 от 5 ракети. САЩ е единственият доставчик, който незабавно може да реши проблема, гласи заключението на ISW.

Машовец пише и за още нещо – че руснаците опитват да отворят нов фронт, в направлението Бердянск – Велика Новоселка, на границата между Донецка и Запорожка област. Засега няма данни да успяват. Полковникът коментира и извършения преглед в беларуската армия – няма данни това да прилича на подготовка Беларус да атакува, за да помогне на Путин да стигне и този път успешно да превземе Киев, смята той.

Обзорът на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, е лаконичен. В него се признава, че при Авдеевка няма нищо особено (прочистени били няколко позиции според канала), а при Бахмут украинците удържат и не позволяват пречупване на фланговете, особено на южния (Ивановско, на 5-6 километра запад-югозапад от Бахмут). "Рибар" признава и, че боевете в граничните Курска и Белгородска област не стихват – нови видеокадри го доказват, особено показателно е видеото на ASTRA, гарнирано с официалното съобщение на руското военно министерство, че били свалени ракети от установка Vampire в Белгородска област на фона на горящи коли:

(КАРТА) Има украински данни, че руснаците са успели да се приближат до Табаевка – Купянското направление. Изглежда те владеят източната част и височините там, докато украинците са на позиции на запад: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Руските президентски избори

На фона на нападенията от няколко дни в Белгородска и Курска област, както и на поредицата успешни удари с дронове срещу петролни рафинерии в Русия плюс серия от лични прояви на неподчинение срещу режима на Путин в руски избирателни секции, руската ЦИК отчете 36% избирателна активност в първия от официално три дни на изборите за президент на Руската федерация. Най-висока е в Белгород и окупираните украински територии (в тях се гласува още от февруари) според тази сводка - 50%. Именно там се водят най-активните военни действия т.е. руската ЦИК убеждава, че там, където опасността да бъдеш убит е най-голяма, ходят и гласуват най-много хора - руският опозиционен телеграм канал ASTRA изрично го отбелязва чрез напомняне колко пъти само вчера имаше предупреждения за ракетна опасност, специално в Белгород бяха 4-5: Цапат, палят, рушат: Прояви на личен бунт на изборите за президент в Русия (ВИДЕО)

Знакова от многото прояви на бунт срещу режима на Путин беше тази, при която беше изгорена бюлетина, на която преди това е написано "Върнете ми мъжа":

Същевременно, беше публикувано и официално видео от Кремъл как Путин гласува по електронен път. Многократно в информационното пространство са излизали твърдения, че той не понася компютрите и телефоните, не ги ползва и изрично изисква всякаква официална документация да му се предоставя на хартия. А протежето му Дмитрий Медведев намери време да заплаши и Латвия, като написа в Телеграм, че Русия ще обеси латвийския президент Едгарс Ринкевичус "до нацистите в Киев".