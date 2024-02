Говорител на ЕК каза на Медведев да отива на психиатър (ВИДЕО)

"Обикновено не коментираме думите на хора, които се опитват да привлекат вниманието върху себе си, особено ако по някаква причина те са вътрешен "Номер 2". Въпреки че е похвално, че споменатият от вас човек изнася публично своята психична диагноза, тук може да се каже само да се препоръчат консултации и специализирана помощ", заяви говорителят на Европейската комисия по външната политика Петер Стано след журналистически въпрос за думите на Медведев (ВИДЕО).

Припомняме, че по-рано днес Дмитрий Медведев обяви, че украинската столица трябва да бъде превзета. "Къде трябва да спрем? Не знам, имаме много работа. В Киев – ако не сега, то след време. По две причини - Киев е руски град, Киев е екзестенциална опасност за Руската федерация. Защото макар Киев да е с руски корени, той се управлява от "интернационална бригада от врагове на Русия". В изказването му имаше и място за Одеса – с призив "да се върне" към Русия, защото бил "наш, руски град": Медведев потвърди, че Путин иска да унищожи Украйна (ВИДЕО)

‼️ Dmitry Medvedev said that Russia will not stop until it captures Kyiv, and called Odesa a "Russian city"



Medvedev said that in order to "achieve the goals of the special operation, we will have to reach Kyiv." According to him, if the Kremlin fails to do it now, "they will do… pic.twitter.com/ysNUSGjB9Q