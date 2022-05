Русия се готви да открадне най-голямата АЕЦ в Европа. Висши руски военни са разжалвани заради Украйна

Хуснулин посочи, че най-голямата АЕЦ в Европа - Запорожката, ще работи за Русия и ще изнася ток за Русия. Ако Украйна иска да получава ток от нея, то трябва да плаща, каза той. "Ако Украйна е готова да получава и да плаща, тогава АЕЦ "Запорожие" ще работи за Украйна. Ако не, тогава централата ще работи за Русия. Имаме голям опит в работата с атомни електроцентрали, имаме компании в Русия, които имат този опит", заяви Хуснулин, цитиран от БГНЕС. Той добави, че "няма съмнение", че централата в Запорожие ще продължи да работи. "Смятам, че бъдещето на този регион е да работи в рамките на приятелското руско семейство. Ето защо дойдох тук, за да помогна за интеграцията, доколкото е възможно", каза още руският вицепремиер.

Украинската ядрена агенция "Енергоатом" обяви, че централата продължава да доставя електроенергия на Украйна. Освен това, "Енергоатом" категорично отрече, че АЕЦ ще доставя ток на Русия. Нямаме връзки с електропреносната мрежа на Русия, казаха от украинския енергиен оператор.

Запорожката АЕЦ в момента е буквално на границата на територията, която се счита по британски данни за контролирана от руската армия, при река Днепър. В началото на март руски военни поеха контрола над централата в град Енергодар, отделен от река Днепър от регионалната столица Запорожие, която все още е под контрола на Киев.

Според анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, думите на руския вицепремиер показват, че Русия не възнамерява да унищожи Украйна изцяло, но и че Москва се цели в лост за влияние в енергетиката през АЕЦ Запорожие. Това идва на фона на думите на ръководителя на ДНР Денис Пушилин, който обяви, че заводът "Азовстал" ще бъде изравнен със земята, щом бъде изцяло превзет. Заводът прави 800 вида стомана и беше основен икономически двигател на Мариупол и Украйна. Пушилин обаче заговори как Мариупол ще бъде превърнат в курортен град - и това на фона на собствените му думи, че 60% от сградите и инфраструктурата в града са така разрушени (от руските бомбардировки), че не могат да бъдат възстановени.

Иначе британското министерство на отбраната посочи, че заради провал в началната фаза на руската инвазия в Украйна са разжалвани няколко висши руски командири. Генерал-лейтенант Сергей Кисел, командващ елитната Първа танкова бригада, е освободен от длъжност. Вицеадимирал Игор Осипов, който пряко ръководи Руския черноморски флот, също най-вероятно е минимум понижен, посочват британците.

