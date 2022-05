Турция блокира влизането на Финландия и Швеция за НАТО, Хърватия може да подкрепи Ердоган

Ердоган: Вашингтон бави доставката на изтребители за Турция

Освен това, вече има очакване, че и Хърватия ще се обяви официално против влизането на скандинавските страни в НАТО. Хърватският президент Зоран Миланович обяви, че ще поиска парламентарният представител на страната в НАТО да гласува против кандидатурите на Финландия и Швеция. Причината - изборният закон в Босна и Херцеговина, който, по думите на Миланович, унищожавал хърватите в Босна. Хърватският президент каза, че това не е действие, насочено срещу скандинавските държави, а в хърватски интерес. Само че от хърватското външно министерство се намесиха и обявиха, че посланик Марио Нобило ще гласува както каже правителството, не президентът, предаде Total Croatian News.

Ръководителят на НАТО Йенс Столтенберг нарече това "историческа стъпка". Той обеща да ги посрещне "с отворени обятия", а съветник на президента на САЩ Джо Байдън смята, Турция ще преодолее притесненията си относно кандидатурите за членство. Байдън предложи подкрепа от САЩ на Финландия и Швеция в случай на "агресия" по време на процеса на кандидатстване.

Няколко други съюзници в НАТО, най-вече Великобритания, предложиха гаранции за сигурност, а Германия предложи съвместни учения.

Финландия, която има обща граница от 1300 километра с Русия, и Швеция се опасяват, че могат да бъдат бъдещи цели на руска агресия след нахлуването на Москва в Украйна. Обществената подкрепа в двете страни за членство в НАТО рязко нарасна след началото на войната.

Междувременно стана ясно и, че италианският енергиен гигант Eni си е отворил сметки както в евро, така и в рубли в "Газпромбанк". Италианската енергийна компания обяви, че това е предпазна мярка, тъй като плащанията на руския газ ще бъдат дължими през следващите няколко дни. Eni е изправена пред краен срок да плати на "Газпром" около 20 май - с какво италианците оправдават откриването на сметка в рубли, НАУЧЕТЕ В EXPERT.BG.

Заработи и американското посолство в Киев. "Украинският народ, с нашата помощ за сигурност, защити родината си пред лицето на безсъвестната инвазия на Русия, и затова американското знаме отново се вее над посолството", съобщи държавният секретар на САЩ Антони Блинкен, предаде БГНЕС.

Освен това, министърът на цифровата трансформация на Украйна Михаил Федоров е предложил на заместник-председателя на Европейската комисия Маргрете Вестагер Киев да започне преговори за присъединяване на Украйна към роуминг пространството на ЕС. Информацията бе потвърдена от правителството. А Киев категорично отрече, че най-голямата АЕЦ в Европа - Запорожката, ще доставя ток на Русия. Нямаме връзки с електропреносната мрежа на Русия, казаха от Украинския енергиен оператор.

Що се отнася до военните действия, експерт от НАТО очаква, че няма да има сериозен напредък от нито една от двете страни на бойното поле в следващите седмици, предаде CNN. Появи се обаче информация, че Общинският съвет на Мариупол е отправил предупреждение - тежките бомбардировки на "Азовстал" могат да доведат до изтичане на отрови в Азовско море и да бъдат унищожени много екосистеми. The Kyiv Independent публикува снимки какво може да се случи. А в окупирания от руснаците Херсон вече явно се вижда, че се води партизанска война.

⚡️Azovstal bombing may put Azov Sea on the brink of extinction.



According to Mariupol City Council, Russia's bombing of the plant could severely damage its facilities for storing hazardous chemicals. Their leakage could kill all marine life in the sea.



