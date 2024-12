Русия се готви пак да премине Днепър - не е точно мигновена заплаха (ВИДЕО)

Русия е събрала 300 плавателни съдове (лодки и др.), за да премине през река Днепър. Това казва ръководителят на военновременната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин в материал на Financial Times.

Думите обаче са само част от материала, който не е посветен на това, че руската армия се готви за скорошен десант на Днепър, а на това, че руснаците все повече използват дронове за атаки срещу цивилни по Днепър (Херсонска област). Според Прокудин, това се прави и с цел обучение и тренировка - той предполага, че може да е фаза за бъдеща руска операция за форсиране на Днепър.

russian bastards use drones to hunt ordinary people in Kherson and publish the video. pic.twitter.com/eN8CTbyM1c