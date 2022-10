Русия се мъчи да спре ООН за иранските дронове, светът се страхува, че Путин ще взриви язовир Каховка

Русия явно води ожесточена информационна война, след като постоянният ѝ представител към ООН Василий Небензя обяви, че Москва може да преразгледа отношенията си със секретариата на ООН, ако стартира разследване за иранските дронове в Украйна. Пределно ясно е, че Иран дава на руската армия дронове-камикадзе и те се използват за удари по цивилни цели, но все повече на преден план излиза темата срещу какво Русия получава дроновете. Арестович беше многозначителен – нали не мислите, че е срещу пари, предвид многократно изразените опасения, че Путин плаща с ядрени тайни за развитие на иранската военна ядрена програма.

"Не бих казал, че заплашваме да прекъснем сътрудничеството. Но със сигурност ще преразгледаме сътрудничеството си в светлината на реакцията на Секретариата на нашите основателни опасения", каза Небензя, цитиран от БГНЕС.

Украйна и Западът обвиняват Иран, че доставя на Русия безпилотни самолети за използване в Украйна. Според тях това е в нарушение на Резолюция 2231. С нея беше одобрен Съвместният всеобхватен план за действие относно ядрената програма на Иран. Западът настоява в Украйна да бъде изпратена мисия на ООН, която да разследва произхода на безпилотните летателни апарати.

Според думи на украинския президент Володимир Зеленски, досега Русия е изстреляла около 400 дрона-камикадзе "Шахид-136" срещу цели в Украйна и 60-70% от тях са успешно свалени.

Междувременно, назначеният от руските окупационни власти управител на Херсонска област Владимир Салдо опита да понижи напрежението относно опасенията, че руснаците се готвят да взривят язовирната стена при ВЕЦ Каховка. В канала си в Телеграм Салдо директно заяви, че пълно разрушение на тази стена е невъзможно на практика. На теория можело да бъдат взривени шлюзовете – точно върху това украинските власти вече на няколко пъти акцентираха и предупредиха, че армията на Путин готви. Само че според Салдо дори да станело така, "в района на Херсон нивото на река Днепър ще се вдигне с метър и половина". Това не е опасно за града, увери Салдо.

В дневния си доклад за развитието на войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) направи оценка на думите на Салдо и ги определи като опит да бъде запазен авторитета на руската власт дори в случай, че руснаците саботират стената на язовира. ISW припомни твърденията на новия главнокомандващ на руските сили в Украйна генерал Сергей Суровикин, че украинците щели да взривят язовирната стена и да удавят Херсонска област – американските експерти ясно подчертават противоречието между думите на Суровикин и тези на Салдо и дават оценка, че Салдо опитва да тушира (евентуална) паника. Руският управител вече каза, че над 70 000 жители на Херсон са излезли от града и са преминали на източния бряг на Днепър. Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, изрично заяви в предаването "Фейгин LIVE", че ако шлюзовете на язовирната стена при ВЕЦ Каховка бъдат взривени "както трябва", ще има неописуеми щети по източния бряг на Днепър, сравними с директните щети от аварията в Чернобил.

More than 70 thousand people left the right bank of the Dniepr river, claims gauleiter of the #Kherson region, Vladimir Saldo. pic.twitter.com/0bLL6ifg3N — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2022

Стана ясно и, че в началото на октомври директорът на ЦРУ Уилям Бърнс е бил на посещение при Зеленски. Спекулациите са, че това е станало заради темата с евентуално използване на ядрено оръжие от страна на Русия.

Военните действия в Украйна

Руснаците продължават с действията по укрепване на позициите си в Херсонска област. Движението на украинските партизани съобщи, че вече има подготовка за улични боеве в Нова Каховка, след като стана ясно, че и в самия Херсон руските сили се приготвят да дадат яростен отпор. Според Арестович, в Херсон вече има изпратени допълнителни подкрепления и то не само от новомобилизирани. Нова Каховка обаче се намира на източния бряг на Днепър, т.е. изглежда все по-вероятно руснаците да направят всичко възможно, за да не позволят развой като в Харовска област, защото това би открило пътя на украинската армия за атака на Крим. Но изтеглянето към позиции чак отвъд Днепър подсказва и, че руснаците се готвят за вариант, при който губят Херсон – видео, че руски сили излизат от Херсон, за да заемат позиции отвъд Днепър потвърждава това.

Иначе украинците запазват оперативно мълчание и информация идва главно от руските източници. По нея може да се съди, че украинският натиск към Берислав и Нова Каховка е постоянен, макар че руснаците засега твърдят, че успяват да отблъснат и осуетят украинските операции. А за Запорожка област Генералният щаб на украинската армия твърди в сутрешната си сводка, че идват новомобилизирани руснаци и че вече имало единични случаи на дезертьорство. Там няма големи промени на фронтовата линия.

In #Kherson, unknown persons fired a hand-held anti-tank grenade launcher at the building of the Dneprovsky District Department of Internal Affairs. pic.twitter.com/jvP7oTpnhV — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2022

В Донецка област също няма сериозни промени – за руснаците Бахмут си остава недостижима цел. Украинците посочват, че за последните 24 часа са се справили с опити за руски атаки срещу Бахмут, предградието ми Иванград, Соледар, Майорск и по-надолу, на юг – Маринка. За Маринка руските военни блогъри наливат масло в огъня с внушения как скоро ще бъде превзета и това ще позволи успешна атака на Авдеевка.

German Panzerhaubitze 2000 near Bakhmut pic.twitter.com/7VWulxF1rH — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 26, 2022

В Харовска и Луганска област основна украинска цел си остава Сватово, като изглежда интензивността на боевете се засилва. Има руски твърдения, че украинците са успели да заемат добра позиция на 16 километра на запад от Сватово – при Джерелене (от канала на стъпилия на мина Семьон Пегов), но и че руснаците са направили контранастъпление по река Жребец и са разширили буферната си защитна зона по отношение на цялата линия Сватово – Кремена (от "Рибар"). Има обаче и видеокадри как украинците издигат своето знаме в Невско, което подсказва, че те заемат все по-добри позиции и що се отнася до атака към Кремена, макар че времето вече почва да се влошава и това със сигурност затруднява всякакви военни операции.

