На думи, вероятно скоро и на практика: Руснаците минаха на другия бряг в Херсонска област

Конкретно ISW обръща внимание на думите на новия главнокомандващ на руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин, известен с прякора си Армагедон. Той открито призна, че руснаците са в трудно положение и ще трябва да вземат трудни решения. Същият е тонът на проруските управници в Херсон Владимир Салдо и Кирил Стремоусов, които набързо преминаха от съобщения за изгодни условия за "почивка" в Руската федерация на всеки желаещ жител на Херсон до "препоръчваме да напуснете десния бряг на река Днепър". Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, изрази убеденост, че обявената "евакуация" засяга предимно руски колаборационисти и семействата им, но Институтът за изучаване на войната смята, че в евакуациите принудително ще бъдат включени и украинци с цел да се пречи на бързото икономическо възстановяване на Украйна. А ISW смята, че всичкото това говорене е подготвяне на почвата руснаците да отстъпят изцяло от Херсон и от позициите си на запад от река Днепър.

Освен това, според американския институт е доста вероятно при отстъплението си руснаците да взривят язовира при ВЕЦ Нова Каховка, за да нанесат възможно най-много щети. Американската оценка се базира на предупреждения на Суровикин, че украинците щели да направят това при настъплението си, от което от военна гледна точка няма никакъв смисъл за украинската армия.

Meanwhile, Russian General Sergey “Armageddon” Surovikin sounds even more pessimistic, warning that “difficult decisions” lie ahead regarding the city of Kherson itself, as Ukraine’s counteroffensive nears. Future plans depend on “the emerging military-tactical situation.” pic.twitter.com/iL22DvEhB8 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) October 18, 2022

ISW счита и, че обявяването на военно положение в окупираните украински територии от руския президент Владимир Путин е "юридически театър" за легитимизиране на бъдещи действия по мобилизация и допълните ограничения за живота в Руската федерация. Той обаче го прави внимателно, защото е наясно, че недоволството срещу войната в Русия расте и притискането на руския народ може да доведе до счупване на политическия лед, по който сега Путин ходи, смятат американските анализатори. На дневен ред за изпълнение изглежда е идеята на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин за създаване на "милиции", по подобие на Териториалните сили за отбрана на Украйна.

Военните действия в Украйна

На фона на официалните изказвания на генерал Суровикин, Салдо и Стремоусов направо комично звучи обзорът на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" специално за военните действия в Херсонска област. Когато човек го чете, остава с впечатлението, че украинската армия изобщо не може да помръдне, но явно висшето ръководство на руската армия не е точно на това мнение, съдейки по думите на генерал Суровикин. Украинското командване продължава да запазва оперативно мълчание, както го прави още от края на август – съобщава се за успехи чак когато са постигнати. А Стремоусов вече съобщи, че вчера е имало украинска атака от Нова Камянка в посока Берислав. Точно Берислав изглежда следващата цел на украинската армия в Херсонска област, за да може да се разгърне настъпление както към град Херсон, така и да се укрепят позиции за бъдеща обсада на АЕЦ Запорожие. При Берислав украинците обстреляха и взривиха три руски оръжейни склада на 19 октомври, а близо до Нова Каховка изглежда е ударен руски ферибот – заради успешните украински обстрели по най-големите и важни мостове през река Днепър руснаците отдавна опитват да компенсират в логистиката чрез преминаване с кораби на реката.

Strikes were reported today by locals in Nova Kakhovka area

1) presumably area of one of the Russian ferry crossing in Kozatske

2) strikes/shot down missiles in Nova Kakhovka, one missile debris was found near city stadium

3) strikes in Kakhovka, dendropark area pic.twitter.com/WLibIZGSrt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 18, 2022

В Запорожка област руският обстрел продължава, като за вчерашния ден украинците са успели да свалят 14 ирански дрона-камикадзе "Шахид-136" в Николаевска област. Рано сутринта днес обаче руснаците са ударили сграда на училище, но към момента няма данни за жертви, по думите на зам.-ръководителя на офиса на Володимир Зеленски Кирило Тимошенко. За пореден път е обстрелян Енергодар и там има проблеми с улучена гражданска и административна инфраструктура. Руски военни блогъри пък се опасяват, че скоро може да има украинска офанзива при линията Хулияполе – Ориков.

Enerhodar last night.



Footage of the projectile impact on the administration building. pic.twitter.com/Y7WNolyVyn — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 19, 2022

В Харковска и Луганска област има разменени атаки и от двете страни, но без голям пробив. Изглежда украинците продължават да проучават с бойни операции руската защита на линията Сватово – Кремена, а руснаците опитват поне малко да подсилят позициите си на изток от Купянск.

В Донецка област, при Бахмут "Рибар" призна, че украинците правят контраатаки срещу позиции на ЧВК Вагнер, но твърди, че бойците на Пригожин не отстъпват. Украинският генерален щаб съобщава за отбити руски атаки по позиции край Бахмут – Опитно, Соледар, Спирно. Има потвърждение с геолокализирани кадри за руски напредък към Маринка – позиция, важна за Авдеевка, където е най-силната точка на украинската армия в тила на град Донецк. Кадрите обаче показват, че украинците и там оказват успешна съпротива.

A valuable Russian UR-77 Meteorit mine clearing vehicle was completely annihilated by Ukrainian paratroopers of the 79th Air Assault Brigade. #Marinka, Donetsk Oblast, Ukraine@GeoConfirmed 47.958477, 37.518422https://t.co/85vs8tVeuI pic.twitter.com/z5G7EDW1kG — Neonhandrail (@neonhandrail) October 19, 2022

В светлината на това, че в Украйна днес има режим на тока, в руския град Белгород също се сблъскаха с такива проблеми - заради пожар в ел. подстанция. От какво точно е предизвикан, не е съвсем ясно, но отдавна местните власти се оплакват от украински удари. ОЩЕ: Украйна въвежда режим на тока от днес заради руските атаки

Part of the city is left without electricity. — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 19, 2022