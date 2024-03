Русия се похвали с ново превзето село, при Бахмут (ВИДЕО)

Потвърждение с геолокализирани видеокадри и/или снимки, че селото е превзето, няма. Боевете за него се водят от доста време – когато с основна ударна сила ЧВК Вагнер Русия превзе Бахмут през миналата година (вагнеровците платиха цената на това на практика да спрат да съществуват в познатия си до този вид формат заради многото жертви), Ивановско също беше превзето. В късната пролет и през лятото на 2023 година обаче украинците контраатакуваха и си го върнаха, наред с линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут) и стигнаха даже повече на изток, преди руското военно командване да прати многочислени подкрепления. Цяла есен и зима руснаците стъпка по стъпка си връщат загубеното по фланговете на града, но все още не са успели изцяло да ги подсигурят – а това е основополагащо за пехотна операция срещу Часов Яр. Коя изглежда е непосредствената руска цел, припомнете си: Нов удар за Путин, този път петролен. Най-новото от фронта в Украйна (ВИДЕО)

Според официалните украински данни, през изминалото денонощие при Бахмут е имало 15 отбити руски пехотни атаки – Ивановско изрично е посочено като място на боеве, наред с Клещеевка и Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут). Пред "Суспилно" украински командир на батальон коментира, че руснаците засилват използването на бронирана техника при атаките си, но и че украинската армия успява да обезвреди 60-70% от тях.

Ukrainian Border Guards destroyed a Russian BTR-82A in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/OXINGudwYM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете не се променя особено като цяло – 75 бойни сблъсъка по целия фронт. Отново най-горещо е в Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайно) – 34 отбити руски пехотни атаки. Появата на Константиновка в сводката показва, че явно руснаците имат известен напредък – в обзора си популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише за руски напредък "в някои райони", като визира и Авдеевка.

72nd Brigade posted footage of FPV drones finishing off 2 russian Tanks with KMT South of Novomikhailivka



Location ~47.828970, 37.451470https://t.co/z0SJGfOHYc@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/an8LH4Osd4 — PJ "giK" (@giK1893) March 23, 2024

Авдеевка всъщност е чак на трето място като интензивност на боеве – след Новопавловското и Бахмутското направление. Там са регистрирани 13 отбити от украинците руски пехотни атаки – интересното е, че пак в сводката присъства Невелско (15 километра югозападно от Авдеевка), но е включена за пръв път и Яснобродовка т.е. още повече на запад.

Що се отнася до направленията към Купянск и Лиман, то в Купянското пак няма никакви руски пехотни атаки – това заслужава внимание, защото има данни, че там се трупат руски войници и групата вече е около 100 000 души. Пред "Суспилно" украински командир на взвод, биещ се в Лиманското направление, коментира, че там руската основна тактика е "пушечно месо", но с изпращане на малки щурмови групи за разузнаване с бой и по възможност превземане на позиция след позиция с разширяване на зоната за контрол.

In the Kreminna direction, FPV operators of the 12th Brigade of Operational Assignment Azov, destroying armored vehicles and tanks. pic.twitter.com/RAirIvk7WA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2024

В западната част на Запорожка област, при Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) имаше по-сериозна руска активност преди денонощие и вече се появиха геолокализирани видеокадри – по-голяма руска атака с бронирана техника, вижте какво ѝ се случва:

Robotyne-Novoprokopivka.

65th Mechanized.

Additional media for the losses from below.

Observing an additional RU AFV running into a mine.

47.421770, 35.838147 destr. AFV@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/RSFDxnJPZN pic.twitter.com/MFsA7ZQYOH — imi (m) (@moklasen) March 23, 2024

Успешна сериозна украинска операция в Мелитопол

Стана ясно и, че на 22 март в окупирания украински град Мелитопол (Запорожка област) Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) е извършило успешна операция съвместно с местни партизани. При нея са унищожени два камиона "Камаз" и една УАЗ и са убити 20 руски войници – официално съобщение със снимка има във Фейсбук профила на ГУР.

След масираната руска атака в петък, 22 март, вече 35% от домакинствата във вторния най-голям украински град Харков имат ток, а 50% - парно, по официални данни. Те обаче са отпреди новата руска атака от тази нощ: Асиметрична война: Руски ракети и дронове удариха цяла Украйна, петролно депо гори в Крим (СНИМКИ и ВИДЕО)