Асиметрична война: Руски ракети и дронове удариха цяла Украйна, петролно депо гори в Крим (СНИМКИ и ВИДЕО)*

В официалния канал в Телеграм на украинските ВВС е пълно със съобщения и предупреждения за летящи дронове и ракети - първите предупреждения са за дронове клас "Шахед". Още снощи, по време на успешната украинска атака в Крим имаше данни в украинския телеграм канал "Кримски вятър", че от района на Балаклава има изстрелване на "Шахед"-и. Най-важното – че 14 руски бомардировача Ту-95МС са излетели от летището в Оленовка, Мурманска област.

I know that most of my subscribers are sleeping but right now about 14 Tu-95MS strategic bombers are going to bomb Ukraine.



