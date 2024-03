Нов удар за Путин, този път петролен. Най-новото от фронта в Украйна (ВИДЕО)

Според информацията, и частни, и държавни индийски рафинерии са предприели хода – включително най-голямата индийска енергийна компания Indian Oil Corp, твърди Bloomberg на база свои вътрешни източници. Рафинериите проверяват внимателно собствеността на всеки кораб, за да се уверят, че не са свързани с компанията или други санкционирани групи, казват източниците на информационната агенция. Тя коментира, че това ще е сериозен удар за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Официално обаче никой не иска да коментира – нито от индийска, нито от руска страна.

Новината идва след като стана ясно, че най-голямата индийска рафинерия спира да работи с руски суров петрол: Най-голямата индийска енергийна компания отказа корабите с руски петрол

Късно снощи беше съобщено, че е възстановено движението по пътя, минаващ по язовирната стена на ВЕЦ Днепър. Русия удари точно там при масираната си атака вчера сутринта: Русия удари по ВЕЦ "Днепър", има данни за обстрел на АЕЦ "Запорожие" (ВИДЕО)

Passenger car traffic was reinstated at the Dnipro HPP. Ivan Fedorov, head of Zaporizhzhia Regional State Administration confirmed. He acknowledged the concerted efforts of utility workers, rescue teams, HPP staff, and industrial workers in restoring traffic and operations at the… pic.twitter.com/PV594CH82N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете на практика не се променя. Украинците регистрират 69 бойни сблъсъка за последното денонощие, при 74 предишното денонощие. Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) остава най-горещото, там са отбити 28 руски пехотни атаки. Отново като място на боеве е посочено село Урожайно, добавено е и съседното село Старомайорско – защо това е важно, припомнете си: Война на Русия с НАТО: Нови сигнали. Лятна руска офанзива в Украйна - перспективи (ВИДЕО)

Operators of the 73rd Marine Center of the Special Forces discovered a building with aerial reconnaissance, an electronic warfare station, an Alientech antenna and ammunition. pic.twitter.com/OaQomdeLAL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2024

Другите две направления, в които има по-висока руска активност за последното денонощие, са това на запад от Авдеевка – 10 отбити руски пехотни атаки, както и в западната част на Запорожка област, в Работино. Работино беше единственият успех на лятната украинска контраофанзива през 2023 година – вчера УНИАН цитира главния редактор на украинското издание Defense Express, който коментира, че изглежда по-добре украинската армия да отстъпи малко от Върбово (18 километра югоизточно от Орехов и 5-6 от Работино), защото сега държи позиции в низини и при положение, че Украйна е вече в положение на отбрана, не е рентабилно да се държат позиции, важни за ситуация, в която си в атака. Според руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов обаче няма особена промяна при Работино.

Като цяло има относително спокойствие на фронта в Украйна, добавя в обзора си популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, предупреждава, че най-вероятно в Лиманското направление скоро ще се стигне до неприятности – украинското предмостие при река Жребец, зад селата Терно и Ямполовка (на 15-тина километра западно от град Кремена) ще бъде ликвидирано. По негови данни, боеве вече има в източните покрайнини на Терно и Ямполовка, той обаче очаква, че ако има руски успех (да бъде прекъснат пътя между Невско и Торско), това няма да стане поне няколко дни. Но Машовец отчита и, че заради боевете в граничните райони на Белгородска и Курска област руски части, ангажирани в Купянското направление, са били предислоцирани да се справят със ситуацията в южните райони на Русия и това е облекчило много украинската армия що се отнася до Купянск: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

За Бахмут Машовец коментира, че нещата не изглеждат добре за руснаците – те искат да пробият до канала на Северски Донец, но за целта трябва да пробият линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут), като минат през Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут). Дотук се хвърлят с главата напред, няма никакви тактически новости, казва Машовец.

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) пак набляга на това колко решителна е западната военна помощ за Украйна - като обем и навременна доставка. ISW пише, че Русия вероятно ще опита да действа в следващите месеци така, че засилената сега помощ от ЕС за Украйна да бъде "изхабена" по нерационален начин на бойното поле и да не може украинската армия да вземе инициативата. На този фон руският посланик в ООН Василий Небензя обяви, че целта на "специалната военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на Путин) била изпълнила целта си за "демилитаризация", защото Украйна се биела само със западно оръжие, не със свое собствено: Голяма мобилизация в Русия за атака на Харков: Руска медия предупреждава (ВИДЕО)

На база много кървав видеоклип, който няма да публикуваме, вече има анализ, че при Авдеевка руснаците опитват да действат с нова тактика – придвиждват се с по-леки, но бързи моторни превозни средства (китайски джипове тип количка за голф) до набелязана позиция, там скачат, зарязват превозното средство и опитват да се укрепят на позицията. Видеоклипът (18+, не е за хора със слаби нерви, има сцени на екстремно насилие), показва как в близост до Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка) с дронове руска щурмова група бива разкъсана на парчета.

Удавен руски БТР: Моментната картина на фронта в Украйна (ВИДЕО)

И тази сутрин Белгород се събуди под обстрел - видеокадри и снимки показват сериозността на положението. Губернаторът на областта Вячеслав Гладков съобщи за 1 убит и 2 ранени цивилни.

The morning in Bilhorod started with shelling. Air alarms were heard as well as explosions. There is significant damage. pic.twitter.com/cz6OOgU9FC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2024

Същевременно, украинските ВВС съобщиха за нова масирана руска атака с дронове тази нощ. Изстреляни са 34 дрона клас "Шахед", свалени са 31 - в Полтавска, Николаевска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска област. Освен това обаче Русия е изстреляла и 4 зенитни ракети С-300 по цели в Донецка област.

